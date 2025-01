Aleksandra posetila Karićevu vilu na Zvezdari? Opšti haos u Beloj kući, Milovan nastavlja da raskrinkava! (VIDEO)

Nije želeo da obelodani sve detalje, šta li još krije?

Tokom debate nastao je opšti haos kad je Milovan Minić obelodanio da su se Stefan Karić i Aleksandra Nikolić dopisivali i da se upoznali mnogo pre nego što su se sreli u "Eliti".

- On je kulturan, pristojan, kako da kažem da je loš? Na svakome je da sumnja. Ja sam rekao za Karića i Mateju još napolju - govorio je Milovan.

- Stefane, on je mene napadao napolju za tebe - rekla je Aleksandra.

- Prvi put čujem da su se oni znali i videli. Rekao je da ne može da smisli Mateju i Karića jer misli da im daje povoda i da bi im uništila vezu. Ja sam mislio da nema šanse, jer oni ne bi bili sa zauzetom devojkom, sve i da su slobodni - govorio je Luka.

- Koja priča? Ja nisam bio sa njom - rekao je Karić.

- Mene je jedna drugarica napala kao da sam imala nešto sa njim. Marko bi znao verovarno da smo bili. Ja bih provukao to prijateljima ovde da se zna - govorio je Karić.

- On je redovan gost u Subotici, čuo sam da dolazi zbog drugara, tako da ne mora da znači da bi znao - dodao je Milovan.

- Aleksandra, znači bili ste zajedno pošto me pitaš odakle ja znam da bi on meni to rekao? - pitao je Marko.

- Ne. On mene nije ni muvao, niti smo imali odnose - pravdala se ona.

- Možda je pobednica iz Karićeve kuće Aleksandre. Da li si bila kod njega? - pitao je Ivan Marinković.

- Ja ne znam gde živi Stefan, nisam u životu bila kod njega - rekla je Aleksandra.

- Ima taksi u Beogradu, on zna sve adrese - dodao je Milovan.

- Ne dolaze taksijem devojke kod mene, ja odlazim po njih. To možda vama dolaze da ih k*rate - pričao je Stefan.

- Napolju se ne priča baš tako kako kažeš. Ovde ima pet devojaka koje su dolazile taksijem i kolima, šta je onda ovo problem? Pitaj ćaleta - govorio je Milovan.

- Osman je napisao da dolaze taksijem? Bili su tu za Novu godinu, to je budalaština. Aleksandra nikad u životu nije bila kod mene - rekao je Stefan.

