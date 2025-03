Ena Čolić bacila oko na Zolu? Ivan i Aneli sklopili sve kockice, u Beloj kući nastao karambol (VIDEO)

Razotkrili sve detalje!

Lepi Mića okupio je svoje cimere za crni sto i započeo još jednu "Igru istine", kao i svake nedelje. Prvo pitanje postavio je Ivanu Marinkoviću.

- Šta je rekao Munja za Zolin ulazak? - pitao je Mića.

- Mene je samo pitao u prolazu: "Otkud on ovde i koja funkcija će mu biti?". Mi ga nismo pominjali, a on kao ne zna šta bi Munja mogao ovde da radi - rekao je Ivan.

- Zola, sa kojim pričama ovde si upetljan i šta je razlog tvog dolaska? - pitao je Lepi Mića.

- Ne smatram da sam upetljan, ne postoji neki konkretan razlog. Sa kim možeš da me povežeš? Neke devojke sa kojima sam nešto, a nemam šta da nabrajam znaš me toliko godina. Postoje verovatno neki razlozi, znam da pričam o svemu i svašta da komentarišem. Možda postoje i neke konkretnije stvari ne koje aludirate, a ja to ne mogu da tvrdim - govorio je Zola.

- Ena, kad je Zola ušao kod kojih devojaka si videla oduševljenje? - pitao je Lepi Mića.

- Svi su bili srećni, ali standarna devojka koja se zakači na svaki penis je Mrvica. Očekujemo Dervetna drugi deo - rekla je Ena.

- Ena, zar nisi ti sa Zolom sedela tri sata? - umešao se Ivan.

- Pa? Zanima me. Pričali smo o odnosu Peje i mene - odbrusila je Čolićeva.

- Možda tako funkcioniše kod Ivana da sedne, pa se desi nešto konkretno - dodao je Zola.

- Ja sam baš pratila Eninu facu kad je Zola ušao, to je bilo uvijanje i gledanje, kao i ovo kako sad komentariše Zolu. Ona je dala prolaz Zoli da neće više biti sa Pejom, a Zola naravno igra igrice - komentarisala je Aneli.

- Aneli samo gleda šta ja radim i to je iz njene ljubomore - rekla je Ena.

- Napolju se vidi Anelina ljubomora na Enu jer je pokazala dominaciju. Ja samo pričam moje mišljenje. Ova devojka je tu prvi put, a sa njom se posprdala. Možda se Aneli sad ljuti na mene. Ti si se prošle godine svađala sa mnom jer nisam hteo da se mešam, ali znaš da ja uvek imam šta da kažem - poručio je Zola.

Autor: A. Nikolić