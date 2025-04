Više neće da ćuti, odlučila da obelodani sve!

Milena Mimas Šarac odlučila je da prekine ćutnju, pa je u pabu "Prijatelj" brutalno oplela po Nikolu Grujiću Gruji i obelodanila sav prljav veš.

- Čovek je prevario ženu sa svastikom, ostavio je ženu zbog ljubavnice, čovek koji je prevario ljubavnicu zbog koje je ostavio ženu... Možda napolju kad se napije i ne javlja se do 10 ujutru na telefon mene vara. On mi je govorio kako je spavao pored pruge, šta je radio tu? Slikao mi se kako povraća pored auto... Ko zna šta je sve radio - pričala je Mimas.

- Skoro svaki muškarac vara, pogotovo Gruja - dodala je Ivanija.

- On je dolazio kući samo kad ga ja vozim i ja vratim. Morala sam da ustajem iz kreveta i odem po njega u kafanu jer on ne bi došao kući. Sam sebi je uništio život sa kockom i kamatom. On je mene zavlačio, a to mi nije ni rekao. On je mene lagao. Sad ću da vam kažem, on svoje roditelje nije video dve godine. Majku je video dva dana pred ulazak, a samo je sa sestrom u kontaktu. On nije bio u kontaktu sa roditeljima, ni poziv, ni poruka. Kaže da se sklonio iz kuće da ti ljudi ne bi dolazili na vrata. Mene čudi kako se ovde prvo veče sa nekim nisam izj*bala - dodala je Mimas.

- Nemoj slučajno sa nekim da se muvaš - rekla je Ivanija.

- On za mene nema šta loše da kaže dok smo bili zajedno tri godine. Ja sam njemu govorila da se javi svojima, da ide kod dece, da ne troši pare na kocku, prodala sam auto da bih mu pomogla da vrati dugove. Otvorila sam "Onlyfans", on me terao da se čujem sa ljudima i tim likovima... Pa ne pada mi na pemet. Rekao mi je: "Ajde se samo javi da čuju da si ti". On bi da šalju oni pare, pa on da može da vrati dugove. Ja ne znam koliko je duža, nikad u životu mi nije rekao, ali čim ja to vraćam dve godine - nastavila je ona.

Autor: A. Nikolić