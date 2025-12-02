Muž poručio picu za trudnu ženu i FRAPIRAO zaposlene: Stavio je SVE OVE dodatke, a onda ostavio šok poruku

Radnik jedne picerije podelio je na društvenim mrežama račun koji je u sekundi podigao prašinu, jer je sadržao jednu od najluđih i najhaotičnijih porudžbina koje su ikada stigle na njihovu adresu.

Na jednoj jedinoj velikoj, ručno rađenoj pici, završile su stvari koje inače ni najhrabriji gurmani ne bi spojili. Trostruke feferone, dodatni sir, banana paprike, halapenjo, pola piletine, pola šampinjona, pola karamelizovanog luka, pola maslina i blagi sos. Kombinacija koja deluje kao da se neko posvađao sa životom i odlučio da sve pobaca na testo da vidi šta će se desiti.

Ali nije neobičan miks bio ono što je postalo viralno. Internet je eksplodirao zbog poruke koju je mušterija ostavila rukom ispod porudžbine.

Kratko je objasnio da kod kuće ima trudnu ženu i da je prestao da postavlja pitanja. Napisao je i da se iskreno plaši njenih trudničkih prohteva, pa savetovao osoblju da radije ništa ne ispituju i da samo naprave sve kako piše, jer je to zaista baš to što ona želi.

Never argue with the food cravings of a Pregnant Woman 😂 pic.twitter.com/wBere3Bvhd — memes (@memescentrai) 28. новембар 2025.

Ovaj račun obišao je internet

Ispostavilo se da je ta iskrenost bila jača od bilo kakvog marketinga. Ljudi su se momentalno pronašli u njegovoj muci i humoru, smejali se njegovom priznanju, ali i prepoznali onu slatko očajnu odanost muškarca koji samo pokušava da svojoj gladnoj, hormonalnoj ženi obezbedi mir u kući. Račun je postao podsetnik da iza najčudnijih porudžbina obično stoji priča koja savršeno objašnjava sve nelogičnosti.

Jer trudnoća ne poznaje pravila. A ovaj tip je samo radio ono što svi u takvoj situaciji rade, bez obzira na to koliko ludo izgleda. I zato je njegova pica postala globalni hit.

Autor: S.M.