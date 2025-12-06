Zašto žene opraštaju preljubu i ostaju u braku? Četiri najčešća razloga ih drže da ne odu

Postoje stvari u životu koje mnogi govore da nikad neće uraditi – neko sebi obeća da više nikad neće skratiti šiške, neko da se neće odreći starih prijatelja, neko da neće ćutati na nepravdu... Mnogi tvrde da nikad ne bi oprostili prevaru, posebno u braku ili ozbiljnoj vezi.

Pa ipak, mnogo žena upravo to radi – pređu preko izdaje i nastave dalje, gradeći svoj život uz partnera koji je pogrešio. Aamerička psihološkinja, dr Dženifer Džakobsen Šulc, koja ima dugogodišnje iskustvo rada sa bračnim parovima, izdvojio je deset mogućih razloga zbog kojih žene ostaju u braku i nakon što ih partner prevari.

Još uvek ga previše vole da bi se okrenule i otišle

Za mnoge žene ljubav prema partneru je jača od bola koji prevara izaziva. Čak i kada znaju da su izneverene, osećanja prema mužu mogu biti toliko duboka da negativne emocije postaju sekundarne. Takve žene često oproste prevaru više puta, jer veruju da je njihova ljubav vredna truda.

Vikend vam donosi trenutke introspektivnog razmišljanja: shvatićete koliko vam je partner važan i koliko vaša posvećenost vezi znači. Kraj nedelje vam donosi osećaj snage – sposobni ste da oprostite jer ljubav i dalje prevazilazi bol.

Misle da će se on pomeniti i da je sve to samo faza

Neke žene jednostavno veruju partnerovim izgovorima, čak i kada su ti izgovori očigledno površni ili smešni. Naivnost često dolazi iz duboke želje da se veza sačuva i da ljubav pobedi sve prepreke.

Vikend vam donosi priliku da razgovarate iskreno sa sobom – da li verujete svom instinktu ili se previše oslanjate na partnerove reči. Kraj nedelje vam donosi osećaj odgovornosti prema sebi i porodici – ponekad je oproštaj i dalje najlakši put do mira.

Žao im je da odu zbog dece i njihove sreće

Za mnoge žene, dobrobit dece postaje glavni razlog za oproštaj. Porodica ostaje na okupu, a majka, koja je spremna na mnogo žrtvi, ponekad odlučuje da sopstveni ponos stavi u drugi plan.

Vikend vam donosi osećaj odgovornosti i posvećenosti – provodite vreme sa decom i shvatate koliko im je potrebna stabilnost. Kraj nedelje vam donosi mir u srcu: vaša odluka da ostanete zbog njih može biti teška, ali istovremeno donosi osećaj ispunjenosti.

Plaše se kako će same da se bore kroz život bez njega

Ako žena vidi muža kao preljubnika, ali i kao dobar oslonac i brižnog roditelja, ostanak u braku može delovati kao manje bolna opcija. One veruju da bi i deci i njima bilo teže da postanu samohrane majke.

Vikend vam donosi introspektivne trenutke – razmišljate o posledicama razdvajanja, o deci i svom životu. Kraj nedelje vam donosi odlučnost i jasnoću: ponekad je oproštaj pragmatičan izbor, a ne samo emotivni.

Autor: Jovana Nerić