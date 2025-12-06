Muškarci najviše vole komplikovane žene, evo i zašto

Većina žena pogrešno misli da su zbog svoje komplikovanosti odbojne i teške muškarcima.

Uglavnom je uvek slađe i napetije ono što je komplikovano, a muškarac koji odluči da se posveti takvoj ženi otvara prostor za iskrenu ljubav i njoj dokazuje da je dobar partner na duge staze, piše Stil.

Većina žena pogrešno misli da su zbog svoje komplikovanosti odbojne i teške muškarcima, te da oni sa njima ne mogu da izađu na kraj i da će teško pronaći životnog partnera.

Žene su komplikovane sa razlogom

Njihova komplikovanost ima svrhu i tu je da bi se muškarci razdvojili na one koji ženu žele samo na jednu noć i one „prave“ koji će je zaista voleti i ceniti.

Oni koji se posvete će se truditi da pokažu da žele ostati uz nju i da je vole. Tu svoju sposobnost žene koriste potpuno instinktivno, odnosno nesvesno.

Muškarci imaju običaj da kažu kako se žene koriste psihološkim igricama. Ali ono čega oni nisu svesni jeste da ni one nisu svesne da to rade.

One žele da testiraju muškarca koji je sa njima i njegove namere iskrene.

Koristeći svoju, takozvanu komplikovanost ona saznaje više o njegovom karakteru i namerama, te da li je vredan upuštanja u dugoročnu i ozbiljnu vezu.



Autor: Jovana Nerić