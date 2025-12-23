Kada posao ostaje u kancelariji, a stres dolazi kući: Kako radna tenzija utiče na partnera

Umor, nervoza i ćutanje često nisu slučajni – posao koji nas iscrpljuje može neprimetno da optereti i odnos.

Stres na poslu retko ostaje tamo gde je nastao. Iako mislimo da smo isključili poslovne obaveze čim zatvorimo vrata kancelarije, emocije koje nosimo sa sobom često se preliju u kućnu atmosferu. Napetost, razdražljivost ili povlačenje mogu direktno uticati na partnera, čak i kada on nema nikakve veze sa problemima na poslu.

Kada smo pod konstantnim pritiskom, imamo manje strpljenja, manje energije za razgovor i više potrebe za tišinom. Partner to često može doživeti kao odbacivanje, nezainteresovanost ili hladnoću. Sitnice tada lakše prerastu u rasprave, a nerazumevanje se gomila, iako pravi uzrok leži van kuće.

Problem nastaje kada stres postane svakodnevica, a komunikacija izostane. Neizgovorene frustracije mogu stvoriti emocionalnu distancu, dok partner, s druge strane, može osećati da mora da pazi kako se ponaša, da ne bi dodatno pogoršao situaciju. Tako stres jedne osobe polako postaje teret za ceo odnos.

Rešenje ne leži u potpunom potiskivanju problema, već u otvorenom razgovoru. Iskreno priznanje da vam je težak period na poslu može mnogo značiti – i vama i partneru. Razumevanje, podrška i male zajedničke rutine koje vraćaju osećaj bliskosti mogu pomoći da posao ne preuzme kontrolu nad privatnim životom.

Jer dom bi trebalo da bude mesto odmora, a ne nastavak radnog dana. A zdrava veza često počinje upravo tamo gde stres prestaje da se prenosi – i gde počinje razumevanje.

Autor: S.Paunović