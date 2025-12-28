Koliko često bračni parovi imaju intimne odnose? Istina o braku koja ruši sve mitove

Intimni život u braku oduvek je bio tema o kojoj se govori tiho, često kroz šale i stereotipe, ali retko kroz činjenice. Dok jedni veruju da venčanje označava početak emotivne stabilnosti i dublje bliskosti, drugi su uvereni da upravo tada intimnost polako bledi.

Savremeni način života, stres, obaveze i promene društvenih normi dodatno utiču na partnerske odnose, pa se sve češće postavlja pitanje koliko bračni parovi zaista imaju seks i da li se današnje navike razlikuju od onih pre nekoliko decenija.

Manje intimnosti nego ranije: Zašto su se navike promenile tokom godina?

Iako su današnje generacije otvorenije kada je reč o razgovoru o seksu, istraživanja pokazuju da je učestalost polnih odnosa u padu u odnosu na period od pre deset ili dvadeset godina. Mladi danas ranije stupaju u seksualne odnose, ali kasnije u brak, a sam brak često donosi promenu prioriteta, više obaveza i manjak slobodnog vremena.

Stručnjaci upozoravaju da značajan deo seksualnih očekivanja dolazi iz medija i pornografije, što može stvoriti pritisak i nerealne standarde u stvarnim odnosima. Kada se takva očekivanja sudare sa svakodnevicom, umorom i stresom, mnogi parovi počinju da ređe pronalaze vreme i energiju za intimnost, što dugoročno utiče na dinamiku veze.

Šta kažu istraživanja: Koliko često bračni parovi imaju seks?

Prema dostupnim podacima, ljudi u dvadesetim godinama u proseku imaju polne odnose oko 80 puta godišnje, što je otprilike jednom na četiri do pet dana. Kako godine prolaze, taj broj se postepeno smanjuje, pa osobe u šezdesetim godinama u proseku imaju seks oko 20 puta godišnje.

Zanimljivo je da oženjeni muškarci i udate žene generalno imaju više seksa od samaca, ali i kod njih dolazi do pada nakon venčanja. Procenat bračnih partnera koji imaju polne odnose barem jednom nedeljno značajno je opao tokom poslednjih dvadesetak godina, što potvrđuje da brak sam po sebi nije garancija učestale intimnosti.

Zašto strast slabi: Stres, posao i savremeni način života nisu prijatelji intime

Psiholozi ističu da smanjena seksualna aktivnost nije problem isključivo bračnih parova, već deo šireg društvenog trenda. Dug radni dan, stalna dostupnost tehnologije, psihički pritisci i lošije mentalno zdravlje ostavljaju malo prostora za opuštanje i bliskost.

Uz to, dostupnost drugih oblika zadovoljstva, poput društvenih mreža, serija i video-sadržaja, često potiskuje potrebu za intimnim kontaktom.

Autor: Jovana Nerić