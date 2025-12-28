Nije uvek ista priča: Tri razloga zašto partner više ne želi da bude intiman sa vama

Iako većina žena veruje da je muška seksualna želja konstantna i da se podrazumeva, realnost je mnogo složenija. Muškarci nisu mašine za strast – oni vole, brinu, umaraju se, preopterećuju se i emotivno reaguju jednako snažno kao i žene, samo često tiše i povučenije. Kada se želja izgubi ili naglo smanji, žene počinju da sumnjaju u sopstvenu privlačnost, vernost partnera ili kvalitet veze, ali u većini slučajeva uzrok se krije negde sasvim drugde.

Zablude o tome da „svaki muškarac uvek želi seks“ stvaraju ogroman pritisak i kod žena i kod muškaraca, pa izostanak intime postaje izvor nesporazuma, frustracija i tihe distance u vezi.

Kada svakodnevni stres preraste u krizu: Sagorevanje, depresija i umor ubijaju želju

Muškarci često nemaju reči ni mehanizme da objasne da ih iscrpljenost ubija iznutra. U jurnjavi za poslom, obavezama, pritiskom da budu uspešni i „stena porodice“, mnogi ne primećuju da su emocionalno pregoreli.

Stres i depresivne epizode kod muškaraca se najčešće manifestuju upravo kroz gubitak seksualne želje. To nije stvar privlačnosti partnerke, već potpuni pad enegije, motivacije i unutrašnje stabilnosti. Seks tada nije uživanje – već još jedna obaveza.

Svađe i emotivna distanca gase varnice

Kada muškarac svakodnevno dolazi u dom koji je pun svađa, kritika, napetosti i neizgovorenih zamerki, sex više nije ni poslednja stvar na listi – jednostavno ga nema. Emocionalno iscrpljen odnos može potpuno potisnuti libido.

Neki tada traže beg u tišini, neki u sportu, neki u alkoholu… a najrizičniji traže bekstvo u paralelne odnose. Ne zato što ne vole svoju partnerku, već zato što više ne mogu da izdrže atmosferu stalne borbe.



Muškarci sa prirodno niskim libidom stvarno postoje

Najređe, ali izuzetno važno – postoji grupa muškaraca čiji je libido jednostavno nizak. Oni ne žele seks često, jer im nije potreban.

Ne zbog partnerke, ne zbog problema, već zato što im je biološki ritam drugačiji. Za ovakve muškarce seks jednom u dve-tri nedelje je sasvim dovoljan, a pokušaji da se „podstaknu“ veštačkim trikovima obično ne daju rezultate. Jedini izlaz je razumevanje i usklađivanje seksualnih potreba oba partnera.

Autor: Jovana Nerić