Zašto neki ljudi gube želju za vođenjem ljubavi? Terapeuti posebno izdvajaju ovih pet razloga

Gubitak seksualne želje nije redak, a stručnjaci ističu da se iza toga često krije više od pukog nedostatka fizičke privlačnosti. Seksualna želja je složen spoj emocija, hormona, misli i životnih okolnosti, pa je sasvim prirodno da se s vremenom menja.

Prema rečima seks-terapeutkinje dr Lori Berman, uzroci ovakvih promena mogu biti duboko povezani sa psihološkim i emotivnim stanjima, a ne samo sa fizičkim faktorima.

Evo pet najčešćih razloga zbog kojih želja za seksom može da opadne:

1. Seks se doživljava kao obaveza, a ne zadovoljstvo

Društvo često stavlja akcenat na to kako izgledamo umesto na to kako se osećamo. Mnogi ljudi, naročito žene, odrastaju sa porukom da treba da izgledaju privlačno, umesto da uživaju u svojoj senzualnosti. Kada seks postane dužnost ili nešto što radimo „za drugog“, a ne iz sopstvene želje, gubi se povezanost i javlja se osećaj pritiska ili čak odbojnosti.

2. Uvek čekate „pravi trenutak“

„Kada se sve smiri… kad deca porastu… kad smršam… kad stres prođe“ — ove rečenice mnogi ponavljaju, odlažući intimnost u beskraj. Ali savršen trenutak gotovo nikada ne dolazi. Seksualna bliskost ne mora da bude spontana ili savršeno isplanirana – često nastaje iz namere i povezanosti, ne iz idealnih okolnosti.

3. Stres i svakodnevne obaveze

Stres je jedan od najčešćih „ubica“ libida. Kada smo preopterećeni poslom, brigama i obavezama, telo i um ulaze u stanje napetosti, u kojem zadovoljstvo više nije prioritet. Umesto da se prepustimo, mozak nastavlja da „procesira“ obaveze i brige, zbog čega nestaje prostor za želju i uživanje.

4. Hormonske promene i zdravstveni faktori

Hormoni igraju ključnu ulogu u seksualnoj želji. Promene koje dolaze s menopauzom, trudnoćom, porođajem ili zdravstvenim stanjima poput poremećaja štitne žlezde mogu značajno uticati na libido. Uz to, pojedini lekovi – naročito antidepresivi – mogu imati nuspojavu smanjenja seksualne želje.

5. Rutina i nedostatak novine

Dugotrajne veze često zapadnu u rutinu. Kada sve postane predvidivo, nestaje uzbuđenje i osećaj iščekivanja. Seksualni terapeuti savetuju da se u odnos unese malo „osveženja“, kao što su otvoren razgovor o željama, zajedničko istraživanje novih iskustava i više spontanosti mogu ponovo probuditi strast.

Kako ponovo probuditi želju

Gubitak želje ne znači da je kraj intimnosti – to je samo signal da je potrebno da se osvrnete na svoje potrebe, emocije i način života. Iskren razgovor sa partnerom, više vremena za povezanost i, po potrebi, razgovor sa stručnjakom mogu pomoći da se povrati ravnoteža i bliskost u vezi.

Želja za seksom nije statična. Ona raste, opada i menja se zajedno sa nama. Ključ je u razumevanju da je to prirodan deo života i da je uvek moguće ponovo pronaći put ka strasti i uživanju.



Autor: Jovana Nerić