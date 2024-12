Oživite intimnost: Kako čist krevet može transformisati odnos između vas i partnera - treba vam samo pet minuta

Da li ste primetili da vaša seksualna želja nije onakva kakva je nekada bila?

Mnogi stručnjaci tvrde da uzrok može biti nered u vašoj spavaćoj sobi. Prema rečima edukatorke za seksualnost Portije Braun, „neuredan prostor ubija libido“.

Istraživanja su pokazala da haos oko vas može izazvati stres, što sigurno nije dobro za vašu intimnost.

Kako da vaš krevet postane mesto opuštanja i uživanja?

Seksualni trener Kam Frejzer predlaže da spavaća soba bude vaše „malo utočište“. Odvojite pet minuta da se oslobodite nereda pre nego što zaronite u intimnost.

- Ako imate prljave stvari na krevetu ili veš koji treba da stavite na mesto, jednostavno ih sklonite u ormar, zatvorite vrata i prepravite krevet - savetuje Frejzer.

Komunikacija je ključ

Osim čišćenja, stručnjaci upozoravaju da previše maženja može biti još jedan izvor problema u seksualnom životu.

Ako je jedan partner sklon čestim maženjima, a drugi to ne voli, to može dovesti do emocionalne distance.

- Ovo može da stvoriti nezdrav ciklus - objašnjava terapeut Nataša Silverman.

Pre nego što započnete maženje, pitajte svog partnera: „Da li ti to odgovara? Da li ti se to sviđa?“

Ako primetite da vaša potreba za maženjem stvara tenziju, povucite se i pustite partnera da učini prvi korak.

- Način na koji iniciramo nežnost često se replicira u načinu na koji iniciramo seks - dodaje Silverman.

Oslobodite se stresa i uživajte

Stvaranjem čistog i umirujućeg okruženja i otvorenom komunikacijom možete osvežiti svoj seksualni život.

Učinite svoju spavaću sobu mestom gde ćete se oboje osećati opušteno, povezano i spremno za uživanje.

Vreme je da se fokusirate na ono što je zaista važno - vašu intimnost, piše NY Post.

Autor: Jovana Nerić