ZAŠTO SE VRAĆAMO BIVŠIMA TOKOM ZIME? Hladni dani, duge noći često bude stare emocije – i ponovo nas vode ka poznatom zagrljaju!

Skraćeni dani i manjak sunca smanjuju nivo serotonina i dopamina, hormona koji regulišu raspoloženje.

Zima ima svoj psihološki uticaj. Ljudi tada češće osećaju usamljenost i nostalgiju. Sećanja na bivše partnere često su obojena toplinom i sigurnošću, pa se javlja želja da vratimo nešto poznato i udobno.

Praznici i slavlja dodatno pojačavaju efekat. Porodica, proslave i društvene norme upiru prstom na partnerstvo – i to može podstaći kontakt sa bivšim. Emocionalni mozak ponekad prevladava nad racionalnim, tražeći brzu utehu u nečemu što je već poznato.

Psiholozi upozoravaju da ovakvi kontakti često nisu trajno rešenje. Vraćanje bivšem može pružiti kratkotrajnu utehu, ali retko rešava osnovne probleme koji su doveli do raskida.

Zima nas podseća na to koliko je ljudima važno pripadati i osećati sigurnost. Vraćanje bivšima tokom hladnih meseci je prirodna reakcija na usamljenost i nostalgiju. Ipak, prava snaga leži u učenju iz prošlosti i stvaranju topline koja dolazi iz nas samih, a ne iz prošlih veza.

