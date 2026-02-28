KADA KRIVAC POSTANE ŽRTVA: Kako partner koji je pogrešio prebacuje krivicu – i zašto ste vi na kraju zbunjeni

Tiha psihološka igra u kojoj se fokus pomera sa greške na sažaljenje

U svakoj vezi konflikti su neminovni, ali problem nastaje kada onaj ko je pogrešio uspe da promeni narativ. Umesto da se razgovara o povredi, izdaji ili nepoštovanju, fokus se iznenada prebacuje na njegovu bol, stres, detinjstvo, pritiske. U nekoliko rečenica, krivica se zamagli, a osoba koja je zaista povređena počinje da se pita da li preteruje.

Ovakav obrazac ponašanja često podrazumeva suptilnu manipulaciju. Partner može reći: „Ne znam šta hoćeš više od mene.“, ili „Sada se osećam napadnuto.“. Razgovor se tada više ne vodi o konkretnoj situaciji, već o njegovim emocijama. Povređena strana, umesto da dobije objašnjenje i izvinjenje, počinje da teši onoga ko je povredio.

Najopasniji deo ove dinamike je zbunjenost. Osoba koja je inicijalno imala jasan osećaj da je povređena, polako gubi sigurnost u sopstvenu percepciju. Pita se da li je preosetljiva, da li je previše reagovala, da li je možda ona ta koja stvara problem. Ta emocionalna magla često je signal da se granice pomeraju.

Važno je razumeti da priznanje greške i preuzimanje odgovornosti ne ostavljaju prostor za zamenu uloga. Zrela reakcija podrazumeva: „Pogrešio sam, razumem kako se osećaš i želim da to popravim.“ Sve drugo – dramatizacija, povlačenje u tišinu, prebacivanje teme – pokušaj je da se izbegne odgovornost.

Zdrava veza nije bez grešaka, već ona u kojoj se greške jasno imenuju. Ako se posle konflikta osećate krivim iako ste bili povređeni, vreme je da zastanete. Jer ljubav ne traži da sumnjate u sopstvena osećanja – već da ih neko čuje i uvaži.

Autor: S.Paunović