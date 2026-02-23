Crvene zastavice koje ignorišeš na početku veze – a kasnije te najviše koštaju!

Na startu deluju slatko, bezazleno ili “ma nema veze”, ali baš te sitnice kasnije postaju razlog zbog kog noćima plačeš.

Na početku sve izgleda uzbudljivo. Leptirići rade svoje, poruke stižu stalno i imaš osećaj da si konačno upoznala nekog posebnog. I baš tada, dok si zaljubljena i puna nade, najlakše ignorišeš stvari koje ti blago zasmetaju. Kažeš sebi da preteruješ, da si možda preosetljiva ili da će se to promeniti. A istina je da prvi utisak vrlo često ne laže.

Jedna od najčešćih crvenih zastavica je kada te na suptilan način spušta kroz šalu. Komentari poput “Ma ti si luda” ili “Bez mene bi se pogubila” izgovoreni uz osmeh deluju bezazleno, ali ako se ponavljaju, to nije humor – to je polako potkopavanje tvog samopouzdanja. Ako se posle takvih rečenica ne osećaš dobro, to je znak koji ne bi trebalo da ignorišeš.

Zatim, tu je nestalnost. Danas je pažljiv, sutra hladan. Jednog dana planira budućnost, sledećeg mu treba prostor. Ta emocionalna klackalica stvara nesigurnost zbog koje počinješ da se trudiš više nego što bi trebalo, samo da bi zadržala njegovu pažnju. Stabilna osoba ne tera te da se pitaš na čemu si – ona to jasno pokazuje.

Još jedna stvar koju mnogi zanemare jeste način na koji govori o bivšima i drugim ljudima. Ako su sve njegove bivše “lude”, “toksične” ili “problematične”, zapitaj se gde je njegova odgovornost. Način na koji priča o drugima često je ogledalo onoga što će sutra govoriti o tebi.

Na početku veze ne treba da tražiš savršenstvo, ali treba da slušaš sebe. Ako nešto u stomaku govori da nije u redu, nemoj to utišavati samo zato što ti se dopada. Crvene zastavice retko nestaju same od sebe – najčešće postaju veće. A ti zaslužuješ odnos u kom se osećaš sigurno, poštovano i mirno, a ne onaj u kom stalno pokušavaš da opravdaš tuđe ponašanje.

Autor: S.Paunović