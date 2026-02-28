IMA S*KSA, NEMA VEZE: Situationship može da poljulja samopouzdanje više nego raskid!

AKTUELNO

Kada jedno želi ljubav, a drugo samo benefite bez obaveza – ko na kraju plaća emotivni ceh?

Nema etikete, nema definicije, nema obećanja – ali ima poruka za laku noć, zajedničkih noćenja i intime. Situationship je odnos koji liči na vezu, funkcioniše kao veza, ali nikada nije jasno izgovoren kao veza. U prevodu: postoji bliskost i seks, ali nema dogovora o ekskluzivnosti, planovima ni odgovornosti. Sve traje dok je prijatno – bez formalnog početka i bez jasnog kraja.

Problem nastaje kada dinamika nije ista za oboje. U praksi je često scenario sledeći: jedan partner vremenom razvije osećanja, očekivanja i potrebu za sigurnošću, dok drugi uživa u svim benefitima veze – pažnji, podršci, fizičkoj bliskosti – ali bez konkretnih obaveza. Bez definicije, nema ni odgovornosti. A bez odgovornosti, nema ni garancije.

Psihološki, ovakav odnos može biti iscrpljujući. Osoba koja želi više često počinje da preispituje sopstvenu vrednost: „Zašto nisam dovoljna/dovoljan da ovo preraste u nešto ozbiljno?“ Upravo tu nastaje udar na samopouzdanje. Nije problem samo u neuzvraćenim emocijama, već u sivoj zoni u kojoj nada traje duže nego što bi trebalo.

S druge strane, onaj ko ne želi obavezu često bira komfor – bliskost bez rizika, nežnost bez odgovornosti. I to funkcioniše dok su očekivanja usklađena. Ali kada nisu, situationship postaje emotivni disbalans u kome jedna strana investira srce, a druga samo vreme.

Foto: Pixabay.com

Na srpskom, najjednostavnije rečeno: to je odnos u kome se ponašate kao da ste u vezi, ali niste zvanično zajedno. Ima pažnje i intime, ali nema jasnog dogovora šta ste jedno drugom. Ako su osećanja obostrana i očekivanja ista, ovakav odnos može biti prelazna faza. Ali ako jedna osoba želi ljubav, a druga samo komfor bez obaveza – dugoročno, cena je najčešće samopoštovanje onog ko je želeo više.

Autor: S.Paunović

