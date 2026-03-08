Više ne žele samo porodicu – žele da budu deo nje: Nova generacija muškaraca menja pravila očinstva!

Nije im dovoljno da obezbede. Žele da učestvuju, razumeju, budu prisutni – i to menja brak iz temelja.

Dugo je model 'dobrog muškarca' bio jednostavan: radi, zarađuje, ne pravi probleme. Emocionalna distanca smatrala se snagom, a očinstvo se svodilo na autoritet i finansijsku sigurnost. Mnoge generacije odrasle su uz očeve koji su voleli svoju decu, ali to nisu znali da pokažu. Takav obrazac nije bio nužno proizvod hladnoće, već kulture koja muškarcima nije dozvoljavala ranjivost. Danas se taj model polako, ali vidljivo menja.

Nova generacija muškaraca sve češće ne želi samo ženu i decu kao simbol stabilnosti, već želi aktivnu ulogu muža i oca. To znači prisustvo na roditeljskim sastancima, menjanje pelena bez osećaja da pomažu već da aktivno učestvuju u sopstvenoj životnoj odluci, razgovore o emocijama, zajedničke odluke sa partnerkom. Ne beže od odgovornosti u kući i ne doživljavaju brigu o deci kao pretnju sopstvenoj muškosti. Naprotiv – identitet grade kroz odnos, ne kroz distancu.

Naravno, stari obrasci nisu nestali preko noći. I dalje postoje očekivanja da muškarac mora biti stub koji ne pokazuje slabost, da mu je posao važniji od kuće i da je emotivna otvorenost rezervisana za privatnost koju retko ko vidi. Ali razlika je u tome što sve više muškaraca te obrasce preispituje. Terapija više nije tabu, razgovor o mentalnom zdravlju nije znak slabosti, a očinstvo postaje aktivna, svakodnevna uloga – ne titula.

Ova promena ima konkretne posledice. Partnerke se osećaju ravnopravnije i sigurnije, konflikti se rešavaju kroz komunikaciju, a ne kroz povlačenje. Deca odrastaju uz modele muškaraca koji znaju da pokažu nežnost i postave granice bez straha da će izgubiti autoritet. Takvo okruženje stvara emocionalno stabilnije ljude – i devojčice i dečake koji uče da ljubav podrazumeva prisustvo.

Možda transformacija nije potpuna, ali pravac je jasan. Muškarci koji žele da budu muževi i očevi, a ne samo nosioci tih titula, grade drugačije porodice. A iz takvih porodica izlaze generacije koje više neće morati da leče tišine i nedostatke prethodnih. To nije revolucija koja se dešava preko noći – to je tiha, ali snažna promena koja već menja domove.

Autor: S.Paunović