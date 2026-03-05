Kad ostanete sami u dvoje: Najbolnije je kada partner izostane baš onda kada vam je najpotrebniji

Podrška u vezi je temelj. A njen nedostatak u ključnim životnim trenucima može ostaviti dublje posledice nego što mislimo.

Postoje periodi u životu koji menjaju sve – gubitak posla, bolest u porodici, trudnoća, selidba, profesionalni pad ili veliki iskorak. Upravo tada očekujemo da osoba pored nas bude oslonac. Kada ta podrška izostane, osećaj usamljenosti postaje jači nego kada ste zaista sami. Jer razočaranje boli više od samoće.

Psiholozi ističu da emocionalna dostupnost partnera igra ključnu ulogu u stabilnosti veze. Ako u trenucima krize dobijate hladnoću, minimiziranje problema ili prebacivanje krivice, poverenje počinje da puca. Vremenom se stvara jaz koji nije lako premostiti, jer se u svesti urezuje poruka: „Ne mogu da računam na tebe kada je teško.“

Posebno su osetljivi periodi poput dolaska deteta, kada se odnos prirodno menja. Mnoge žene ističu da su se osećale najusamljenije upravo tada – ne zbog nedostatka ljubavi, već zbog izostanka razumevanja i konkretne pomoći. Slično je i kada partner prolazi kroz profesionalnu krizu, a umesto podrške dobije kritiku ili distancu.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako parovi koji zajedno prolaze kroz izazove i aktivno komuniciraju o emocijama razvijaju jaču povezanost od onih koji izbegavaju teške teme. Kriza, zapravo, može biti prekretnica – ali samo ako se rešava udvoje.

Izostanak podrške ne znači automatski kraj veze, ali jeste ozbiljan signal za razgovor. Jer ljubav se ne meri velikim rečima i romantičnim gestovima, već prisustvom onda kada je najteže. A upravo tada se vidi da li ste tim – ili samo dvoje ljudi pod istim krovom.

Autor: S.Paunović