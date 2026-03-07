AKTUELNO

Lifestyle

Neki obroci i napici mogu direktno da smanje seksualnu energiju – saznajte šta izbaciti sa tanjira!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Hrana i piće koja ubijaju libido.

Nije sve što jedemo neutralno za seksualnu energiju. Postoje namirnice i pića koja mogu smanjiti libido, utičući na hormone, cirkulaciju i energiju. Često su to proizvodi koje svakodnevno konzumiramo, pa efekat prolazi nezapaženo – dok samopouzdanje, raspoloženje i želja za intimnošću polako opadaju.

Prerađena hrana i brza hrana visoka u šećeru i trans-mastima mogu da smanje testosteron i poremete hormonalni balans. Previše brze hrane utiče na energiju, krvni pritisak i cirkulaciju – a to direktno utiče na telesni odgovor i seksualnu želju.

Alkohol u velikim količinama je još jedan čest krivac. Dok mala čaša vina može opustiti, veće količine usporavaju nervni sistem, smanjuju osetljivost i libido, a kod muškaraca mogu izazvati probleme sa erekcijom.

Previše mlečnih proizvoda i soje kod nekih ljudi utiče na estrogen-testosteron balans, što može smanjiti seksualnu energiju. Isto važi i za gazirane i vrlo slatke napitke – šećer smanjuje energiju i opterećuje telo, a to se odražava i na želju.

Na kraju, prevelike količine kafe ili energetskih napitaka mogu povećati stres i kortizol, hormon koji guši libido. Efekat je paradoksalan – više stimulacije, manje opuštenosti i seksualnog uzbuđenja.

Foto: Pixabay.com

Hrana i piće mogu biti saveznik ili neprijatelj libida. Male promene u jelovniku, izbacivanje prekomernih šećera, alkohola i brze hrane, mogu napraviti veliku razliku u energiji, raspoloženju i želji za intimnošću – sve bez ikakvih magičnih afrodizijaka.

Autor: S.Paunović

#Hrana

#Ljubav

#Seks

#Zdravlje

#libido

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Hemija tela: Određena hrana i piće mogu da pojačaju sek*ualnu energiju?!

Lifestyle

Sedam namirnica koje će vas probuditi ovog prelaznog perioda između zime i proleća - a vaše telo će pokazati zahvalnost!

Hronika

Besni požar na Klisi! Gradonačelnik Novog Sada tražio da se obezbedi hrana i piće svim vatrogascima (FOTO, VIDEO)

Zadruga

Našli način da ubiju dosadu: Anđela i Gastoz se od muke umalo poljubili na Sonijevoj podeli, na vreme podigli ručnu! (VIDEO)

Extra

AŠVAGANDA, SPIRULINA, MORINGA... Šta je to 'superhrana'? Srbi navikli na slaninicu i pršutu, a evo da li to spada u ovu kategoriju!

Lifestyle

KLUB SENDVIČ KAO IZ RESTORANA: Hrskav, sočan i gotov za 15 minuta