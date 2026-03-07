Neki obroci i napici mogu direktno da smanje seksualnu energiju – saznajte šta izbaciti sa tanjira!

Hrana i piće koja ubijaju libido.

Nije sve što jedemo neutralno za seksualnu energiju. Postoje namirnice i pića koja mogu smanjiti libido, utičući na hormone, cirkulaciju i energiju. Često su to proizvodi koje svakodnevno konzumiramo, pa efekat prolazi nezapaženo – dok samopouzdanje, raspoloženje i želja za intimnošću polako opadaju.

Prerađena hrana i brza hrana visoka u šećeru i trans-mastima mogu da smanje testosteron i poremete hormonalni balans. Previše brze hrane utiče na energiju, krvni pritisak i cirkulaciju – a to direktno utiče na telesni odgovor i seksualnu želju.

Alkohol u velikim količinama je još jedan čest krivac. Dok mala čaša vina može opustiti, veće količine usporavaju nervni sistem, smanjuju osetljivost i libido, a kod muškaraca mogu izazvati probleme sa erekcijom.

Previše mlečnih proizvoda i soje kod nekih ljudi utiče na estrogen-testosteron balans, što može smanjiti seksualnu energiju. Isto važi i za gazirane i vrlo slatke napitke – šećer smanjuje energiju i opterećuje telo, a to se odražava i na želju.

Na kraju, prevelike količine kafe ili energetskih napitaka mogu povećati stres i kortizol, hormon koji guši libido. Efekat je paradoksalan – više stimulacije, manje opuštenosti i seksualnog uzbuđenja.

Hrana i piće mogu biti saveznik ili neprijatelj libida. Male promene u jelovniku, izbacivanje prekomernih šećera, alkohola i brze hrane, mogu napraviti veliku razliku u energiji, raspoloženju i želji za intimnošću – sve bez ikakvih magičnih afrodizijaka.

Autor: S.Paunović