NEŽAN, ŽESTOK, VOLI DA EKSPERIMENTIŠE...? Šta NAČIN na koji muškarac vodi ljubav govori o njemu?

Način na koji se muškarac ponaša u se*su otkriva mnogo o njemu, ali i o njegovu odnosu prema partnerki.

Jeste li ikada razmišljale o tome zašto je muškarac toliko nežan u krevetu? Ili zašto je uvek grub? Stručnjaci kažu da način na koji on vodi ljubav otkriva zapravo mnogo o njemu, ali govori i o njegovom doživljaju partnerke. Ako konačno želite saznati šta ga vuče u vaš krevet i zašto baš tako vodi ljubav, pročitajte ovih nekoliko analiza, piše Huffpost.

Muškarac koji voli nežan se*s:

Ako muškarac preferira nežan se*s uz mnogo maženja, to ne znači da nije strastven i dobar u krevetu. Stručnjaci kažu da to zapravo pokazuje da mu je stalo do vas. Možda je malo preoprezan i ne dopušta impulsima da ga vode. Ako želite strastveniji se*s, dajte mu to do znanja, ali nežno.

Muškarac koji voli žestok se*s:

Njemu u krevetu nisu strane proste reči? Za vreme se*sa vas gleda i njegove ruke su stalno na vašem telu? Reč je o muškarcu koji teško prihvata i priznaje sopstvene emocije. Takvi muškarci ponekad smatraju da je se*s jedino područje na kojem su istinski dobri. Ako mu slučajno kažete da niste zainteresovani za se*s jer ste umorni, njegov ego biće strašno pogođen. S takvim muškarcima najbolji je otvoreni razgovor.

Muškarac koji voli da rizikuje i eksperimentiše:

Nepredvidivi muškarci koji iniciraju se*s čak i u nekim neprikladnim situacijama prilično su slobodoumni i sigurni u sebe i svoju partnerku. Vole isprobavati i nove poze te neobične se*sualne maštarije. Žene ponekad mogu osećati da ih takav muškarac ne poštuje. Ako on, na primer, poželi se*s u kući vaših roditelja, recite mu da ne želite da rizikuje, ali da to možete učiniti u garaži.

Muškarac koji voli grubi se*s:

Muškarcima koji su u krevetu žestoki i čak pomalo grubi uz minimalnu prisutnost romantičnosti, se*s najčešće služi za oslobađanje od stresa. Ako vam to smeta i ne volite takav način se*sa, recite mu da pre vođenja ljubavi obavi neku drugu fizičku aktivnost kako ne bi negativnu energiju doneo u krevet. Problem je što su neki muškarci od malena naučeni da moraju biti pravi muškarci, pa se tako ponašaju i u krevetu. Žene koje su s takvim muškarcima trebaju biti malo dominantnije kako bi se*s bio ravnopravna igra.

Autor: S.M.