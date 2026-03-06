Trudnoća tokom menstruacije – mit ili realna mogućnost?

Iako mnogi veruju da su „oni dani“ sigurna zona, biologija često ima nijansiraniji odgovor.

Pitanje da li žena može da zatrudni tokom menstruacije jedno je od onih koje stalno izaziva polemike. U teoriji, šanse su manje nego u periodu ovulacije, ali to ne znači da su – nepostojeće. Žensko telo ne funkcioniše po savršeno preciznom kalendaru, a ciklusi se razlikuju od osobe do osobe.

Ključ leži u razumevanju ovulacije. Ako žena ima kraći menstrualni ciklus, ovulacija može nastupiti ubrzo nakon završetka krvarenja. S obzirom na to da spermatozoidi u telu mogu preživeti i do pet dana, odnos tokom menstruacije potencijalno može dovesti do oplodnje – posebno ako se ovulacija dogodi ranije nego što se očekuje.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da neke žene imaju neredovne cikluse ili krvarenja koja nisu prava menstruacija, već hormonalna ili ovulatorna krvarenja. U tim situacijama lako može doći do pogrešne procene „sigurnih dana“. Upravo zato se oslanjanje isključivo na kalendarsku metodu bez dodatne zaštite ne smatra pouzdanim oblikom kontracepcije.

Važno je naglasiti i da nezaštićen odnos tokom menstruacije nosi rizik od polno prenosivih infekcija, bez obzira na manju verovatnoću trudnoće. Zdravlje bi uvek trebalo da bude prioritet, a informisanost najbolja zaštita.

Iako je verovatnoća manja, trudnoća tokom menstruacije jeste moguća. Kada je reč o reproduktivnom zdravlju, mitovi mogu biti opasni – zato je znanje najvažniji saveznik.

Autor: S.Paunović