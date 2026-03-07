Zašto ostajemo u odnosima koji nas više ne čine srećnim? Istina koju retko sebi priznajemo

Nije ljubav uvek razlog – ponekad su strah, navika i iluzija jači od emocija.

Koliko puta smo sebi rekli: „Biće bolje“? Ostajanje u odnosima koji nas više ne ispunjavaju retko ima veze sa ljubavlju kakvu zamišljamo. Mnogo češće je u pitanju strah – od samoće, promene, osude okoline ili ponovnog počinjanja od nule. Ljudi su bića navike, a i loša sigurnost često deluje primamljivije od neizvesne slobode.

Psiholozi poput Eriha Froma govorili su da mnogi zapravo ne traže ljubav, već sigurnost. U toj potrazi pristajemo na kompromise koji vremenom postaju odricanja. Ubeđujemo sebe da su krize prolazne faze, da je svaka veza teška i da previše očekujemo. A istina je da duboko u sebi znamo kada nešto više ne raste – već stagnira.

Tu je i takozvana investicija efekat – što smo više vremena, emocija i energije uložili, to nam je teže da odustanemo. Godine, zajednički planovi, možda i porodica – sve to postaje argument protiv odlaska. Ali vreme provedeno u nečemu što nas ne čini srećnim nije razlog da tu ostanemo zauvek.

Ne treba zanemariti ni društveni pritisak. U kulturi u kojoj se raskidi često doživljavaju kao neuspeh, mnogi ostaju da bi sačuvali sliku stabilnosti. Paradoks je što upravo takva stabilnost polako narušava unutrašnji mir. A istinska bliskost ne bi trebalo da bude borba za minimum pažnje, razumevanja i poštovanja.

Odlazak ne znači poraz. Ponekad je to najzreliji čin ljubavi – prema sebi. Jer odnos koji nas ne čini srećnim ne prestaje preko noći, ali nas tiho uči koliko smo spremni da trpimo. Pravo pitanje nije zašto odlazimo, već zašto pristajemo da ostanemo tamo gde više ne rastemo.

Autor: S.Paunović