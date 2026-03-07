Zašto se bivši javljaju baš kada nam život procveta? Kada slučajne poruke nisu slučajne

Nije to intuicija – već ego, nostalgija i radar za tuđu sreću.

Gotovo svako je bar jednom doživeo isti scenario: taman kada zablistamo – novi posao, nova ljubav, unutrašnji mir – stiže poruka od bivšeg. „Kako si?“ deluje bezazleno, ali tajming retko kada jeste. Pitanje nije da li je slučajno, već zašto se to dešava baš tada.

Psiholozi poput Eriha Froma pisali su o potrebi čoveka da bude potvrđen kroz odnose. Kada nekome ko je bio deo naše prošlosti postane očigledno da nam ide dobro bez njega, može se probuditi ego. Nije uvek reč o ljubavi – često je to potreba da se proveri da li još imaju uticaj, da li su i dalje važni u našem svetu.

Tu je i fenomen emocionalne dostupnosti. Dok patimo, zatvoreni smo i energetski teški. Kada smo srećni, zračimo drugačije – sigurnije, stabilnije, privlačnije. Ljudi osećaju tu promenu, čak i kroz društvene mreže. Uspeh i samopouzdanje imaju magnetnu privlačnost, pa bivši neretko reaguje na novu verziju nas, onu koju možda nije umeo da zadrži.

Ne treba zanemariti ni nostalgiju. Kada vide da smo nastavili dalje – i to uspešno – suočavaju se sa sopstvenom odlukom. Poruka tada postaje način da ublaže sumnju: „Da li sam pogrešio?“ ili „Da li još imam šansu?“ Čak i kratka komunikacija može im vratiti osećaj kontrole.

Ipak, najvažnije pitanje nije zašto su se javili – već zašto to u nama izaziva reakciju. Ako nam je život zaista krenuo nabolje, možda je poruka samo test koliko smo zaista nastavili dalje. Jer prava pobeda nije kada nam se bivši javi – već kada nam to više ništa ne znači.

Autor: S.Paunović