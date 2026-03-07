Ljubav ili ljubomora? Tanka linija koja menja ceo odnos

Mnogi ih brkaju, a razlika je ključna za zdravu vezu.

Na prvi pogled, ljubomora se često maskira kao dokaz ljubavi. „Ljubomoran je jer mu je stalo“, rečenica je koju smo svi bar jednom čuli. Ali istina je daleko složenija. Ljubav podrazumeva poverenje, sigurnost i slobodu, dok ljubomora najčešće izvire iz straha – od gubitka, izdaje ili sopstvene nedovoljnosti.

Ljubav gradi. Ona podrazumeva želju da osoba pored nas raste, razvija se i bude srećna – čak i kada to ne uključuje našu potpunu kontrolu. Kako je pisao Erih From, zrela ljubav je spoj brige, poštovanja, odgovornosti i znanja o drugoj osobi. U takvom odnosu nema mesta za posesivnost, jer sigurnost dolazi iznutra, a ne iz nadzora.

Ljubomora, s druge strane, često razara. Ona traži dokaze, postavlja ograničenja i stvara atmosferu sumnje. Umesto poverenja, uvodi kontrolu; umesto dijaloga, optužbe. U malim dozama može biti ljudska i prolazna emocija, ali kada postane dominantan obrazac, pretvara vezu u poligon za dokazivanje i strah.

Ključna razlika leži u motivu. Ljubav kaže: „Verujem ti.“ Ljubomora kaže: „Plašim se da te ne izgubim.“ Ljubav daje slobodu jer zna da se bliskost ne može iznuditi. Ljubomora pokušava da zadrži po svaku cenu – i upravo zato često izgubi.

Zdrava veza ne znači odsustvo nesigurnosti, već sposobnost da o njima otvoreno govorimo. Jer prava ljubav ne guši – ona umiruje. A kada moramo stalno da dokazujemo svoju lojalnost, možda je vreme da se zapitamo: da li je to zaista ljubav ili samo strah prerušen u emociju?

Autor: S.Paunović