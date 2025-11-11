Ljubomora im je srednje ime: 3 horoskopska znaka koja ne mogu da sakriju posesivnost

Ljubomora je složen osećaj koji može začiniti, ali i zagorčati svaku vezu.

Dok mala doza posesivnosti ponekad deluje simpatično, astrologija otkriva da su neki horoskopski znaci prirodno skloniji nesigurnosti i strahu od gubitka partnera. Ovo su tri znaka koja najteže podnose pomisao da nisu u centru pažnje voljene osobe.

Škorpija

Kada je reč o ljubomori, Škorpija je neprikosnoveni vladar. Njena strastvena i intenzivna priroda ne poznaje polovična rešenja – ili voli potpuno, ili ne voli uopšte. Za Škorpiju je veza svetinja, a odanost valuta kojom se sve plaća. Svaki nagoveštaj pretnje njihovom odnosu doživljavaju kao lični napad.

Njihova ljubomora nije površna – ona je duboka, istraživačka i ponekad graniči sa opsesijom. Škorpija će potajno proveravati poruke, analizirati svaki pogled i tražiti skrivena značenja. Ne radi to iz zlobe, već iz dubokog straha od izdaje. Kada jednom stekne vaše poverenje, njena posesivnost se pretvara u snažnu zaštitničku energiju.

Bik

Bikovi su zemljani znaci kojima vlada Venera – planeta ljubavi, lepote i materijalnih vrednosti. Upravo iz potrebe za sigurnošću i posedovanjem proizlazi njihova posesivnost. Za Bika je partner najveće blago koje ima, i učiniće sve da ga zaštiti. Njihova ljubomora nije dramatična kao kod Škorpije, već tiha, tvrdoglava i postojana.

Ne vole promene i neizvesnost, pa svaka situacija koja ugrožava stabilnost veze izaziva uzbunu. Bik će ljubomoru pokazati kroz potrebu da uvek zna gde ste i s kim ste – ne iz nepovrenja, već iz želje da očuva svoj siguran i udoban svet. Dajte mu stabilnost i sigurnost, i biće najodaniji partner kog možete zamisliti.

Rak

Emotivni i osetljivi Rakovi grade čvrst oklop oko sebe, ali ispod njega krije se izuzetno ranjivo srce. Njihova posesivnost proizlazi iz dubokog straha od napuštanja i emocionalne boli. U vezama se potpuno predaju i očekuju isto zauzvrat. Svaki znak da bi mogli biti ostavljeni ili zamenjeni izaziva u njima paniku i ljubomoru.

Ljubomoru izražavaju kroz prekomernu brigu i potrebu za stalnim dokazima ljubavi. Mogu postati naporni sa stalnim pitanjima i traženjem potvrde, ali sve to rade jer se boje da će izgubiti osobu koju najviše vole. Njihova posesivnost je zapravo vapaj za ljubavlju i sigurnošću unutar porodičnog gnezda koje grade sa partnerom.

Autor: Dalibor Stankov