KOMPLIMENTI I AFIRMACIJE: Šta se dešava kada njen jezik ljubavi zahteva pohvale, a on nije takav tip

Da li razlike u izražavanju ljubavi mogu da ugroze vezu – ili je moguće pronaći balans i graditi uspešan odnos?

U ljubavnim odnosima često se govori o tzv. „jezicima ljubavi“ – načinima na koje partneri pokazuju i doživljavaju ljubav. Neki ljudi najviše cene komplimente i afirmacije, dok drugi izražavaju naklonost kroz dela, dodir, kvalitetno vreme ili praktičnu pomoć. Kada se ova razlika pojavi, lako može nastati osećaj nerazumevanja ili neispunjenosti.

Ako je njen primarni jezik ljubavi komplimentovanje i afirmacija, ona se oseća voljeno kada dobija reči pohvale, podrške i priznanja. S druge strane, on koji nije prirodno takav ili emotivan na taj način može delovati hladno ili distancirano, iako zapravo voli jednako snažno. To ne znači da veza ne može da funkcioniše – već da zahteva svesno prilagođavanje i komunikaciju.

Stručnjaci za partnerske odnose ističu da je ključ u razumevanju i kompromisu. Ona može naučiti da vrednuje i druge oblike izražavanja ljubavi, dok on može uložiti trud da povremeno koristi reči koje njoj znače. Mali gestovi, iskreni komplimenti i redovne afirmacije, iako ne prirodne za njega, mogu značajno poboljšati osećaj povezanosti.

Važno je i da partneri otvoreno razgovaraju o svojim potrebama. Kada postoji razumevanje, poštovanje i volja da se druga strana usreći, razlike u jeziku ljubavi ne moraju biti prepreka. Naprotiv – mogu postati prilika da par izgradi dublju emocionalnu povezanost i nauči kako da voli na više načina.

Upravo zato, veza u kojoj su partneri različiti u izražavanju ljubavi nije osuđena na propast. Ona može biti uspešna ako postoji svest, trud i otvorena komunikacija – i ako oba partnera nauče da čitaju i odgovaraju na jezik ljubavi onog drugog.

Autor: S.Paunović