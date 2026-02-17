Gori od LJUBOMORE JER NIJE VEZAN LISICAMA! Učesnici provalili Asmina, gori od muke jer nije u nedeljnom zadatku! (VIDEO)

Da li je moguće?
Teodora Delić prokomentarisala je danas tokom "Igre istine" da je Asmin Durdžić najljubomorniji što nije vezan sudbinskim lisicama u nedeljnom zadatku.
- Gledam Asmina koji sa Viktorom sedi dobacuje Mini, nastavlja da ga turira, Viktor ne kapira šta Asmin radi, uvlači ga u mulj, nebitno. Zato Mina nemoj da zameraš Viktoru, Asmin hoće da te isprovocira i uspeo je, pokazao je da je ljubomoran - rekla je Teodora.
- Ljubomoran je što nije vezan sa Majom i kraj - rekla je ona.
- Da li bi odbila da budeš vezana za Janjuša - bilo je sledeće pitanje za Draganu.
- Pristala bih jer nas dve imamo poverenja - rekla je ona.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.