ZALJUBILA SI SE U ASMINA! Aneli ubeđena da je i ova učesnica LUDA ZA ALIBABOM, pravi od svog bivšeg NAJVEĆEG ZAVODNIKA! (VIDEO)

Da li je moguće?

Novoizabrani vođa Aneli Ahmić nastavila je da deli budžete, pa je mali budžet dala i Mini Vrbaški.

- Napolju dok sam gledala najstrašnije si me pljuvala, smatram da si se zaljubila u Asmina, mislila sam da ćete ući u vezu, posle kad si videla da se on ograđuje od tebe, prebacila si na prijateljstvo. Stojim pri tome da ti se on svideo, smatram da si me zbog toga pljuvala. Jedino ako si me zamrzela kad sam rekla da su Ivan i Ivana bili zajedno. Znaš da nije istina ono što si rekla za mene. Rekla sam ti ono za brata da znam čiji je sin, nisam rekla da je tvoj, tad sam htela da te povredim, jer si me pljunula, ja sam tebi svašta govorila kao i ti meni - rekla je Aneli.

- Anita mali, dobila bi srednji, ali si me provocirala kad sam bila sa Lukom, spletkarila si sa Minom na tako kvaran način, dosta svađa smo Luka i ja imali zbog tebe, i dan danas ih imamo, i ti bi isto to radila, shvatam da si to radila zbog Anđela, ali ne mislim da me mrziš, ni ja tebe ne mrzim - rekla je Ahmićka.

Autor: R.L.