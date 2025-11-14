STARI LISAC! Otkriveno koja učesnica se sviđa Janjušu, KREĆE U AKCIJU! (VIDEO)

Da li će je osvojiti?

Marko Janjšević Janjuš sinoć je otkrio da postoji devojka u Beloj kući koja mu se dopada, ali nije hteo da kaže njeno ime.

Dača Virijević i Anita Stanojlović su ovog jutra otkrili ko je to zapravo.

- Pre mesec i po dana Janjuš pita da li ulazi Sofija, ja sam rekao da je dobra, zgodna, on kaže: "Ja volim takav tip devojaka". Nedelju dana pre njenog ulaska on pita kad će da uđe, ja mu kažem: "Pa kako ćeš to Terzina devojka", on kaže da je to sa Terzom već pričao, da on nema problem sa tim - rekao je Dača.

- Da on je sinoć rekao da mu se sviđa neko, mislio na Sofiju - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.