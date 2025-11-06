AKTUELNO

Zadruga

VOLI STANIJU, ALI SVIĐA MU SE MAJA! Asmin bacio udicu Teodori, a onda je on otkrio ko se krije u Alibabinom srcu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je to to?

Asmin Durdžić pitao je Teodoru Delić šta se dešava u njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kad god sam raskinula, svi su govorili da sam pozitivnija, kad sam sa njim povučem se. Kad sam sama opuštenija sam, slobodnija. Ali žao mi je, krivo mi je - rekla je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si ti u horoskopu - pitao je Durdžić.

- Riba, šta si ti - rekla je Teodora.

- Vodolija, u podznaku škorpija - rekao je Asmin.

Nakon toga Dača Virijević je komentarisao Aneli Ahmić i njenu sestru Situ.

- Sita je kao veštica, kad smo je videli kao iz Oza da je izašla - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim su krenuli da komentarišu Asmina i njegove emocije.

- Ti si mi jedini čovek kog ne mogu da provalim, da li ti se sviđa Maja - rekla je Teodora.

- Šta ako mi se ti sviđaš? Možda ne možeš da osetiš zato što si zauzeta - rekao je Asmin.

- Kad si ušao, ja sam mislila da ti voliš Staniju - navela je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Voli Staniju, ali sviđa mu se Maja - rekao je Dača.

Autor: R.L.

