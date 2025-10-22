Ako kažem tajnu prevrnuće se kuća: Alibaba dao zeleno svetlo Dači da napravi totalni karambol! (VIDEO)

Šta li to Virijević krije?

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški pravili su plan kako da se izbore za još alkohola, a onda su odlučili da pitaju Danila Daču Virijevića da ode do Drveta i otkrije neke tajne kako bi im pomogao u tome.

- Ja ako kažem tajnu ima da se prevrne kuća - rekao je Dača.

- Radi šta god hoćeš - dodao je Asmin.

- Usr*o se - smejao se Dača.

- Rešite piće, nemam šta da vam govorim. Neke tajne se odaju za tri boce, a neke za četiri piva, a vi razmislite - pričao je Asmin.

Autor: A. Nikolić