Zadruga

Ako kažem tajnu prevrnuće se kuća: Alibaba dao zeleno svetlo Dači da napravi totalni karambol! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šta li to Virijević krije?

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški pravili su plan kako da se izbore za još alkohola, a onda su odlučili da pitaju Danila Daču Virijevića da ode do Drveta i otkrije neke tajne kako bi im pomogao u tome.

Sitne ste ribe: Milosava oduvala Alibabinu i Filipovu ponudu za TROJKU! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ako kažem tajnu ima da se prevrne kuća - rekao je Dača.

- Radi šta god hoćeš - dodao je Asmin.

Haos u najavi: Alibaba i Mina udarili po alkoholu, da li će i večeras Drvo šokirati novim priznanjima? (VIDEO)

- Usr*o se - smejao se Dača.

- Rešite piće, nemam šta da vam govorim. Neke tajne se odaju za tri boce, a neke za četiri piva, a vi razmislite - pričao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

