AKTUELNO

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Baja poslao poklone za Apolona i Veneru: Aneli i Anđelo dobili podršku od Lukinog oca?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Da li je moguće?

Mina Vrbaški i Dača Virijević razgovarali su o poklonima koji su danas stigli za Aneli Ahmić i Anđela Rankovića. Dača je konstatovao da je takve poklone slao samo Lukin otac Baja.

- Tu vrstu poklona je samo Baja slao. Te slatkiše u srcu, one kolače i Don Perinjon, to je Baja slao samo Sandri, a sad je to stiglo za Aneli - rekao je Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Misli da je Baja poslao Aneli i Anđelu poklone - rekla je Mina.

- Sve je moguće - rekao je Ivan.

- To je glupost da je Baja poslao, ali prošlo mi kroz glavu - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ZALJUBILA SI SE U ASMINA! Aneli ubeđena da je i ova učesnica LUDA ZA ALIBABOM, pravi od svog bivšeg NAJVEĆEG ZAVODNIKA! (VIDEO)

Zadruga

JA SAM VIDELA DA TI SE SVIĐA ANĐELO! Anita uvalila Teodori VRUĆ KROMPIR, ona nije znala šta će! (VIDEO)

Zadruga

Rekla si mi da želiš ODNOSE SA MNOM! Asmin tvrdi da ga je Vanja Prodanović PITALA ZA S*KS, ona mu odbrusila! (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Terza pokušao da se opere od gnusnog vređanja Matore, pa Munju i zaboravio da spomene! (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Naš poznati reper nema pojma ko je Silvana Armenulić! Neviđeni blam (FOTO)

Domaći

Aneli i Luka dobili poklone za useljenje: Fanovi preplavili Pink bogatim iznenađenjem, ovo još niste videli! (FOTO+VIDEO)