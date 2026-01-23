ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Baja poslao poklone za Apolona i Veneru: Aneli i Anđelo dobili podršku od Lukinog oca?! (VIDEO)

Da li je moguće?

Mina Vrbaški i Dača Virijević razgovarali su o poklonima koji su danas stigli za Aneli Ahmić i Anđela Rankovića. Dača je konstatovao da je takve poklone slao samo Lukin otac Baja.

- Tu vrstu poklona je samo Baja slao. Te slatkiše u srcu, one kolače i Don Perinjon, to je Baja slao samo Sandri, a sad je to stiglo za Aneli - rekao je Virijević.

- Misli da je Baja poslao Aneli i Anđelu poklone - rekla je Mina.

- Sve je moguće - rekao je Ivan.

- To je glupost da je Baja poslao, ali prošlo mi kroz glavu - rekao je Dača.

Autor: R.L.