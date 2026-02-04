AKTUELNO

Sigurna da je lud za njom: Kačavenda ne odustaje od teorije da Janjuš gori od ljubomore zbog Mikija Dudića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko ne može da je ubedi da to nije tako!

Milena Kačavenda pričala je sa Saletom Luksom kako je uverena da je Marko Janjušević Janjuš odlepio zbog njenih klipova sa Mikijem Dudićem.

Ne znam što joj Maji dajete na značaju: Alibaba doleteo do Anite i Luke da leči lične frustracije, pa dodatno podgrejao karambol! (VIDEO)

- Janjuš može da priča šta hoće, ali ja tvrdim da je on pop*zdeo zbog klipova sa Mikijem. Nema logike da on urla na mene. Ja sam prošle sezone smeštala ljude po krevetima - govorila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja koliko sam razumeo da ti on misli dobra, a da ti svaki put sve gore radiš - dodao je Sale.

Rešila da povuče ručnu: Milena nekad utorkom cepala viski sve u šesnaest, a sad prešla na jogurt! (VIDEO)

- I? Napao me onda za Vanjino d*pe. Gde je bio da me uhvati za ruku i kaže da idem u krevet? Ja bih tako uradila - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

