Sigurna da je lud za njom: Kačavenda ne odustaje od teorije da Janjuš gori od ljubomore zbog Mikija Dudića! (VIDEO)

Niko ne može da je ubedi da to nije tako!

Milena Kačavenda pričala je sa Saletom Luksom kako je uverena da je Marko Janjušević Janjuš odlepio zbog njenih klipova sa Mikijem Dudićem.

- Janjuš može da priča šta hoće, ali ja tvrdim da je on pop*zdeo zbog klipova sa Mikijem. Nema logike da on urla na mene. Ja sam prošle sezone smeštala ljude po krevetima - govorila je Milena.

- Ja koliko sam razumeo da ti on misli dobra, a da ti svaki put sve gore radiš - dodao je Sale.

- I? Napao me onda za Vanjino d*pe. Gde je bio da me uhvati za ruku i kaže da idem u krevet? Ja bih tako uradila - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić