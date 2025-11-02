AKTUELNO

Zadruga

Ovo je sve zanimalo: Milan Stoičković priznao zbog čega je u izolaciju poslao Jakšićku i Mikija Dudića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko se nije nadao!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sunčici Bajić.

- Jakšićka je opasna i opaka žena, izdaćeš Kačavendu vrlo lako. Mislim da nemaš svoj stav i da smeš da se suprodstaviš samo slabijim igračima. Šaljem Jakšićku - rekla je Sunčica.

- Šaljem Jakšićku - rekao je Jompas.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ostaviću Mikija jer je on ovde po prvi put i daću mu drugu šansu - rekao je Murat.

- Poslaću Mikija - rekao je Branko Živić.

- Miki je rekao jednu rečenicu i digao neviđenu buru. On sve radi perfektno jer provodi vreme s kim on misli da treba i ja mu samo zameram što nije izj*bao nikoga. Treba da izj*be nekoga i da iskompleksira sve. Aleksandru Jakšić jako poštujem, ali ću sačuvati Mikija - rekao je Mića.

- Ostaviću Aleksandru, poslaću Mikija - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miki ja tebe baš gotivim, jedva čekam da izađemo napolje da mi sviraš na uvo. Aleksandra od tebe uvek mogu da dobijem dobre savete i zato ostavljam tebe, a šaljem Mikija - rekla je Sandra.

- Aleksandra je jako zgodna i nezgodna devojka. Miki želeo sam da odeš sedam dana da se odmoriš i da vidiš gde si i šta si - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

