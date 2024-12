Kakav preokret! Nikola Jovanović Conjo zauvek napušta Farmu, evo i zbog čega! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!

Voditeljka Milica Kon saopštila je da će večeras Nikola Jovanović Conjo zauvek napustiti Farmu zbog lošeg zdravstvenog stanja, a mnogi učesnici ronili su suze zbog njegovog odlaska.

- Dragi gledaoci Ognjen može da sedne, večeras smo rešili da jednog od vas ispratimo direktno. Ta osoba će odmah postaviti gazdu i to bi bilo to. Ta osoba večeras ide sa mnom, a to je Conja - rekla je Milica, pa dodala:

- Pravimo presedan jer Conja ima ozbiljne zdravstvene probleme i mora napustiti rijaliti kako bi se lečio. On vas je spasio - rekla je Milica.

- Mnogo sam bolestan. Svi će mi nedostajati, ali najviše će mi nedostajati Dušica i ti - rekao je Conja.

- Zašto Elena plačeš? - upitala je Milica.

- Čuvaj se Elena, meni je Kristijan najbolji drug koji mi je mnogo pomogao u životu i on će biti gazda - rekao je Conjo.

- Nije on toliko loš, ali nije ispao prijatelj prema meni - rekao je Kristijan.

Autor: N.P.