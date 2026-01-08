AKTUELNO

Zadruga

Šok preokret: Maja shvatila da je Alibaba zaljubljen u Miljanu, pa izgorela od ljubomore! (VIDEO)

Ne može da sakrije ljubomoru!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Što se blamiraš i dopuštaš na kraju uvek Miljani da ti uđe u krevet? - glasilo je pitanje.

- Ona je mene to veče napastvovala, ali ja sam pokušao da je izbacim i kad nisam uspeo otišao sam posle dva minuta. Meni je sad nje žao, mislim da sm joj jedini bio drug, ali me od sada ne zanima više - rekao je Alibaba.

- Meni deluje kao da je Asmin zaljubljen u Miljanu - rekla je Maja.

- Mene nema potrebe da neko žali, a on se meni ne sviđa. Ja kad mi se neko sviđa onda bežim od te osobe i skrećem pogled. Neka me vređaju i gaze, na kraju ću ja zgaziti njih. Sve su ovo neke m*škarčine, a ustvari su p*čke u dubini duše - rekla je Miljana.

- Poenta je što su ljudi ovde zamerili Asminu što mu je Miljana Kulić ušla u krevet. Ne žali tebe niko već njega - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

