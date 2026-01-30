AKTUELNO

Zadruga

Zaseo muški savez za savetovanje: Bora Santana van sebe zbog Murata i Anastasije, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko ne može da ga dozove pameti!

Bora Santana besneo je zbog Murata i Anastasije Brčić, a momci su se okupili kako bi pokušali da ga smire i urazume da nastavi dalje.

- Ja njega kad vidim ne mogu očima da ga gledam - besneo je Bora.

- Smiri se, obuzdaj se - dodao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izađi, prošetaj se. Dečko je rekao da neće, stao je - rekao je Anđelo.

- Sad ima da hoće i ima da bude sa njom u inat. Ja ovakve klipove sebi da pravim. Sad ću da ga k*ram dok ne bude sa njom u vezi. Ja ovde da prebledim, blam nad blamovima. Ima da bude sa njom, pošto im ja kvarim vezu - pričao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

