Zaseo muški savez za savetovanje: Bora Santana van sebe zbog Murata i Anastasije, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Niko ne može da ga dozove pameti!
Bora Santana besneo je zbog Murata i Anastasije Brčić, a momci su se okupili kako bi pokušali da ga smire i urazume da nastavi dalje.
- Ja njega kad vidim ne mogu očima da ga gledam - besneo je Bora.
- Smiri se, obuzdaj se - dodao je Miki.
- Izađi, prošetaj se. Dečko je rekao da neće, stao je - rekao je Anđelo.
- Sad ima da hoće i ima da bude sa njom u inat. Ja ovakve klipove sebi da pravim. Sad ću da ga k*ram dok ne bude sa njom u vezi. Ja ovde da prebledim, blam nad blamovima. Ima da bude sa njom, pošto im ja kvarim vezu - pričao je Santana.
Autor: A. Nikolić