Što je luđa to mi se više sviđa: Bora priznao da ne može da se odvoji od Anastasije! (VIDEO)

Ništa ne može da ga skloni od nje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Boru Santanu.

- Da li je moguće da ti se još nije zgadila ova zla gadura Anastasija? - glasilo je pitanje.

- Ja nju gotivim mnogo. Ona što je luđa to mi se više sviđa. Ljudi misle da je gadura, ali nije. Kad se odvojim od nje dođe do mene i obrnuto bude. Nismo u vezi, ali smo tu zajedno. Iznervira me nekoliko puta dnevno, ali mi se nije zgadila - govorio je Bora.

Autor: A. Nikolić