Što je luđa to mi se više sviđa: Bora priznao da ne može da se odvoji od Anastasije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ništa ne može da ga skloni od nje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Boru Santanu.

Daćemo Asminu G klasu na lizing: Žestok rat Alibabe i Dače, Durdžić svim silama brani Majinu čast zbog optužbi da je bila sa Brazilcem! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je moguće da ti se još nije zgadila ova zla gadura Anastasija? - glasilo je pitanje.

Imao sam drugoplasiranu, sad sam pucao na pobednicu: Luka priznanjem digao kuću na noge, Anita pala u očaj! (VIDEO)

- Ja nju gotivim mnogo. Ona što je luđa to mi se više sviđa. Ljudi misle da je gadura, ali nije. Kad se odvojim od nje dođe do mene i obrnuto bude. Nismo u vezi, ali smo tu zajedno. Iznervira me nekoliko puta dnevno, ali mi se nije zgadila - govorio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

