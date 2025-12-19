Moram s njom da popričam u četiri oka: Alibaba priznao da mu je ponovo žao Aneli, mora podhitno nešto da preduzme! (VIDEO)

Ne može s njom, a ne može ni bez nje!

Asmin Durdžić priznao je Anđelu Rankoviću da mu je ponovo žao Aneli Ahmić i da će morati da popriča s njom u četiri oka, ali ne zna kako da joj ne bi dao lažnu nadu.

- Žao mi Aneli u p*čku materinu, ali brate ona se izgleda ponadala vezi. Ne znam šta joj je - rekao je Alibaba.

- Nisi trebao da igraš igru s njom - rekao je Anđelo.

- Moram da s njom popričam u četiri oka. Znao sam da neće podneti psihički - rekao je Alibaba.

- Ja mislim da je tu šteta po Nori jedino - rekao je Anđelo.

- Jeste sigurno - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić