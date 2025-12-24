AKTUELNO

Zadruga

Pala mu roletna: Bora doživeo pomračenje zbog Ivana Marinkovića, brutalno ga izvređao! (VIDEO)

Ne može da ga smisli!

Bori Santani pala je roletna i mnogo se iznervirao zbog Ivana Marinkovića koji je bio željan alkohola i od Toše tražio sve više pića, što Bora nije mogao da sluša i odmah ga je izvređao.

- J*bem im mater svima, meni ne treba ni piće niti bilo šta. Ja ne igram zbog pića, ovaj Ivan p*čka jedna raspala, pa nije ga za džabe Anđelo toliko napljuvao i porodicu i sve. Od sad više nikad neću raditi za piće - rekao je Bora.

- Smiri se, ko ga j*be - rekao je Toša.

- P*čka jedna raspala, j*bem ga u usta. Uroš neće učestvovati u mom filmu makar me kaznili honorarom - rekao je Bora.

- Molim te mi obećaj da nećeš praviti sr*nje - rekao je Toša.

- Ma neću, ali neću više na žurku - rekao je Bora.

Autor: N.Panić

