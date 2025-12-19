AKTUELNO

Zadruga

Bolje gledaj ko je u tvojoj porodici lakog morala: Aneli pala roletna i iz sveg glasa zaurlala na Luku, pa otpisala Alibabu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne može da ga podnese!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić zamera Asminu Durdžiću što je ponižava . Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ovo što smo radili u utorak se više neće dešavati. Ne zanima me više ljubavni odnos ni sa njom, ni sa drugim devojkama - rekao je Alibaba.

- On opipava teren, ali kad izađe naš klip onda oboje imamo oscilacije i bude nas blam oboje. Ja njemu prebacim da se zgrozim i da me ne ponižava više - rekla je Aneli.

pročitajte još

Što čitaš bez pitanja? Uroš preneo Maji da ona i Alibaba imaju podršku, njoj pala roletna! (VIDEO)

- Problem je što ja sebi dozvolim sebi neke stvari, pa previše sam i muškarcima dao pristup sebi - rekao je Alibaba.

- I ja isto, mi smo sad prijatelji i više se neće nikad ponoviti poljupci ni ništa drugo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne verujem da se više nikad neće ljubiti, pa ko veruje u to? Neće ovaj sad utorak, ali sledeći hoće sigurno. Ona da Asmin hoće da bude s njim, on bi bio - rekao je Luka.

pročitajte još

Takmičari poskakali od sreće: Lepi Mića se latio mikrofona, pa zapevao iz sveg glasa! (VIDEO)

- Glupsone jedan, ti ćeš meni da pričaš nešto. Bolje se brini ko je u tvojoj porodici lakog morala - rekla je Aneli.

- Šta ti je sad rekao? Što ga vređaš? - upitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si kriv jer kažeš da ti odlučuješ o ovome. Mrš tamo, trebaš da me zaštitiš - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Nisi mi niko i ništa, ostavi me: Elena zaurlala na Božu, dosta joj je njegovog kukanja (VIDEO)

Zadruga

DRAMA U ELITI: Anđeli pala roletna, pa iz sveg glasa ZAURLALA na Bojanu! (VIDEO)

Zadruga

Ušla u crveno: Slađi prekipelo zbog Škatarića, pa ga oduvala! (VIDEO)

Zadruga

Aneli pukao film: Zbog Mateje pala u očaj, plače i urla iz sveg glasa! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu više da te branim... Jelena se rasula u komade, spremna da odustane od svega, pa oduvala Marinkovića (VIDEO)

Zadruga

NISMO MI U DEČIJIM PRIČAMA! Aneli otkrila da sa Anđelom nema ništa, pa podbola Anitu i Luku! (VIDEO)