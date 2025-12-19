Bolje gledaj ko je u tvojoj porodici lakog morala: Aneli pala roletna i iz sveg glasa zaurlala na Luku, pa otpisala Alibabu! (VIDEO)

Ne može da ga podnese!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić zamera Asminu Durdžiću što je ponižava . Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ovo što smo radili u utorak se više neće dešavati. Ne zanima me više ljubavni odnos ni sa njom, ni sa drugim devojkama - rekao je Alibaba.

- On opipava teren, ali kad izađe naš klip onda oboje imamo oscilacije i bude nas blam oboje. Ja njemu prebacim da se zgrozim i da me ne ponižava više - rekla je Aneli.

- Problem je što ja sebi dozvolim sebi neke stvari, pa previše sam i muškarcima dao pristup sebi - rekao je Alibaba.

- I ja isto, mi smo sad prijatelji i više se neće nikad ponoviti poljupci ni ništa drugo - rekla je Aneli.

- Ne verujem da se više nikad neće ljubiti, pa ko veruje u to? Neće ovaj sad utorak, ali sledeći hoće sigurno. Ona da Asmin hoće da bude s njim, on bi bio - rekao je Luka.

- Glupsone jedan, ti ćeš meni da pričaš nešto. Bolje se brini ko je u tvojoj porodici lakog morala - rekla je Aneli.

- Šta ti je sad rekao? Što ga vređaš? - upitao je Asmin.

- Ti si kriv jer kažeš da ti odlučuješ o ovome. Mrš tamo, trebaš da me zaštitiš - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić