AKTUELNO

Zadruga

NISMO MI U DEČIJIM PRIČAMA! Aneli otkrila da sa Anđelom nema ništa, pa podbola Anitu i Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da ga zaobiđe.

"Igra istine" je i dalje u toku, a mnoge tajne otkrivene su upravo sada za crnim stolom.

Filip Đukić priznao je da je spustio gas i da više neće ludovati na žurkama.

- Malo popuštam gas, umorio sam se, dva meseca glumim budalu ovde, malo me zamenite - rekao je Filip na pitanje zašto je spustio energiju zadnjih dana.

Aledeće pitanje postavio je Terza Anđelu Rankoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ostavljaš prostor da bi možda ušao u odnos sa Aneli - bilo je pitanje za Anđela.

- Ne, ne, neću ulaziti sa njom u ljubavnu komunikaciju. Ako njih dvoje obnove vezu, ako im smeta komunikacija, ja ću se povući - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Između nas nema ništa, gotivimo se, prija mi da pričam sa njim, nismo u dečijim pričama da postavim pitanje da li bi me zagrlio - rekla je Aneli.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NEĆE SA ANELI, HOĆE SA ANITOM? Luka ne može da ne prokomentariše Ahmićevu: Jaka je u nogama! (VIDEO)

Farma

Nisi mi niko i ništa, ostavi me: Elena zaurlala na Božu, dosta joj je njegovog kukanja (VIDEO)

Domaći

Rekao mi je da mogu da ga udarim ili pljunem: Terza na ivici suza priznao koliko je razočaran u Anđela zbog afere sa Milicom Veličković tokom njene tr

Zadruga

On je jedan pijanac, ne vidi ništa sem aparata i rulet stola: Milosava razvezala jezik, pa žestoko raskrinkala Ivana! (VIDEO)

Zadruga

Shvatio da joj nema pomoći: Luka dao sve od sebe da smiri Aneli, ali totalno uzalud! (VIDEO)

Zadruga

SLOMLJEN NA HILJADU DELOVA! Nakon svađe sa Aneli, Janjuš prolio reku suza: Ne mogu da izdržim više!