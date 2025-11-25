NISMO MI U DEČIJIM PRIČAMA! Aneli otkrila da sa Anđelom nema ništa, pa podbola Anitu i Luku! (VIDEO)

Ne može da ga zaobiđe.

"Igra istine" je i dalje u toku, a mnoge tajne otkrivene su upravo sada za crnim stolom.

Filip Đukić priznao je da je spustio gas i da više neće ludovati na žurkama.

- Malo popuštam gas, umorio sam se, dva meseca glumim budalu ovde, malo me zamenite - rekao je Filip na pitanje zašto je spustio energiju zadnjih dana.

Aledeće pitanje postavio je Terza Anđelu Rankoviću.

- Da li ostavljaš prostor da bi možda ušao u odnos sa Aneli - bilo je pitanje za Anđela.

- Ne, ne, neću ulaziti sa njom u ljubavnu komunikaciju. Ako njih dvoje obnove vezu, ako im smeta komunikacija, ja ću se povući - rekao je Anđelo.

- Između nas nema ništa, gotivimo se, prija mi da pričam sa njim, nismo u dečijim pričama da postavim pitanje da li bi me zagrlio - rekla je Aneli.

Autor: R.L.