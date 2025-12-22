Kruna će mu spasti, ali mene neće biti: Aneli shvatila da je Alibaba voli, ali rešila da prekine kontakt s njim, pa nikad brutalnije oplela po Staniji! (VIDEO)

Ne može očima da smisli Staniju!

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o problemima sa Asminom Durdžićem.

- Aneli, kako je bilo na slikanju? - upitao je Darko.

- Super, baš mi je bilo lepo. Moram da kažem da mi je najlepše bilo da se slikam s Neriom - rekla je Aneli.

- Kakva je ovo nedelja bila za tebe? - upitao je Darko.

- Jako teška iskreno, od početka. Bilo mi je teško u ponedeljak kada sam poslala Luku i Anitu u izolaciju, ali sam posle bila lagana. Najteže mi je pao klip kada sam čula da Asmin onako priča o meni - rekla je Aneli.

- Šta se dešava sa Asminom? - upitao je Darko.

- Oseća emociju prema meni i laže sve. Ja sam sprečena u komentarima i ono što ja mislim da je, a ja nikada neću biti sprečena u komentarima. On može to pričati, ali on ne misli to što priča. On mene svakako povređuje, ali u dubini duše nešto potiskuje - rekla je Aneli.

- Dobro evo, osvetio ti se i pokazao je tvojoj porodici kakva si. Šta dalje? - upitao je Darko.

- On je meni pokušavao par puta da kaže stvari da se ne vide, ali ja imam osećaj kao da on nešto čeka. Neko vreme i nešto čeka, tako mi se čini. Mislim da ovo nije planski radio sa mnom već ima emociju, ali za stolom ustane i laže samo ga ja dobro jako poznajem. Njemu će kruna i taj ponos spasti, ali tada neće biti mene. Bacila sam ga na ignor i ostaće ovako do kraja, neću pokleći - rekla je Aneli.

- Koliko si besna na Staniju? - upitao je Darko.

- Ukoliko bude došla ovde, Asmin će se uk*kiti u gaće zbog svega što je radio. Ja i ona ćemo sigurno imati rasprave jer ja ne zaboravljam neke stvari. Njena poruka me najviše razbesnela i od tada sam ogorčena. Ja se mogu pomiriti sa Majom i tako dalje, ali one meni nisu uzele muža kao Stanija. Ona možda nije bila upućena u naš odnos prvih mesec dana, ali odmah posle je saznala za mene i to tvrdim. Meni je Asmin s njenog telefona slikao moj i Norin Tik Tok koji je njoj poslala moja poznanica. Ja ne zaboravljam neke stvari, meni oni mogu da dokazuju neke stvari, ali istina je ta da je on mene ostavio i otišao. On mene nije prevario, rekao mi je: ''Ja idem'' - rekla je Aneli.

- Koliko su ti slatki Lukica i Anitica? - upitao je Darko.

- Iskreno mi se povraća, ne mogu mi nikako biti slatki. Oni planiraju decu, on završava u nju sto posto. Ja verujem da se oni non stop s*ksaju, vidi se da ih to radi. Šta ljudi rade posle tri dana, mene i Anđela je blam - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić