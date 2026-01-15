Od mene p*dera nećeš napraviti: Bora Santana ključa od besa, zamolio Uroša da ga ostavi na miru! (VIDEO)

Više ne može da ga trpi!

Bora Santana obavio je razgovor s Urošem Stanićem kada mu je stavio do znanja da od njega neće praviti geja jer to nije, a potom ga je i zamolio da se skloni od njega.

- Molim te kao Boga skloni se od mene, pusti me da razmišljam o nečemu - rekao je Bora.

- Što si prema meni tako bezobrazan? - upitao je Uroš.

- Nemoj da se smeješ tako, sve što radiš je već viđeno. Od mene pedera nećeš napraviti, pusti me na miru ako mi želiš dobro - rekao je Bora.

- Pustiću te, ako budeš pričao sa mnom u izolaciji - rekao je Uroš.

- Hoću, ali samo me pusti sad - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić