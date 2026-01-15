AKTUELNO

Zadruga

Od mene p*dera nećeš napraviti: Bora Santana ključa od besa, zamolio Uroša da ga ostavi na miru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više ne može da ga trpi!

Bora Santana obavio je razgovor s Urošem Stanićem kada mu je stavio do znanja da od njega neće praviti geja jer to nije, a potom ga je i zamolio da se skloni od njega.

pročitajte još

Pala u očaj: Alibaba i Luks svim silama pokušave da vrate Majin ugažen ego! (VIDEO)

- Molim te kao Boga skloni se od mene, pusti me da razmišljam o nečemu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si prema meni tako bezobrazan? - upitao je Uroš.

- Nemoj da se smeješ tako, sve što radiš je već viđeno. Od mene pedera nećeš napraviti, pusti me na miru ako mi želiš dobro - rekao je Bora.

pročitajte još

Promenila sve boje kao semafor: Teodora priznala da li se plaši klipova iz izolacije sa Filipom! (VIDEO)

- Pustiću te, ako budeš pričao sa mnom u izolaciji - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoću, ali samo me pusti sad - rekao je Bora.

pročitajte još

Još jedan nož u njenim leđima: Matora saznala da je i Krofak muvao Anitu, pa ga zauvek otpisala! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nju uzdižeš, a gora je od svih: Mina pokušala Alibabi da otvori oči, od sutra će pljuvati Maju Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Na korak do raskida: Nerio više ne može da se obuzda, iz petnih žila urla na Hanu dok ona roni suze! (VIDEO)

Zadruga

Pukao joj film: Maja prekinula sastanak i zaurlala na cimere iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

SPREMNA ZA MANASTIR! Matora otkrila da će se obratiti SVEŠTENIKU kako bi se očistila od ZLOBE, Anđelo se NE ZAUSTAVLJA: Proradila joj je SUJETA jer ni

Zadruga

Pala mu roletna: Bora doživeo pomračenje zbog Ivana Marinkovića, brutalno ga izvređao! (VIDEO)

Zadruga

Sve ostavljaš i zaboravljaš: Luka ne može da svari Anelinu neodgovornost, odmah je iskritikovao (VIDEO)