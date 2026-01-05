Pukao joj film: Maja prekinula sastanak i zaurlala na cimere iz petnih žila! (VIDEO)

Više ne može da ih trpi!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobila Milosava Pravilović.

- Prvo mesto Asmin, Maja i Dragana - rekla je Milosava.

- Ova Maja uvek nešto dobacuje - rekla je Mina.

- Slušajte me sad ovako. Hoću da mi se nađe kanap od bunde jer je kod mene apoteka, a zbog vaših stvari se izgubio - rekla je Maja.

- Prvi je Asmin pošto on za svaku devojku priča da hoće da spava s njim, drugo mesto je Bebica i treće mesto Janjuš - rekla je advokatica.

Autor: N.Panić