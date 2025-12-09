Bezobrazna si i kvarna: Terza poludeo zbog Sofijinog foliranja, brutalno istinu joj sasuo u lice i unakazio je! (VIDEO)

Ne može da je trpi!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Ivan Marinković postavio je naredno pitanje Zorici Marković.

- Zorice da li misliš da možeš da bilo šta kome kažeš kad nemaš nikakav stav kada su u pitanju članovi krda osim Kačavende? - upitao je Ivan.

- Bebica mi je danas izašao u susret, ali ja nikom ne zaboravljam niti praštam. Polako, vreme će pokazati sve - rekla je Zorica i postavila pitanje:

- Bebice, objasni mi situaciju Terze, Milana i Sofije? - upitala je ona.

- Ovo je meni jedna od najzanimljivijih tema jer je ušla kao folirant prošle godine, tako i ove. Mislim da je Milan kolatelarna Karićeva šteta i mislim da je sve Sofija lagala za Milana. Ona je napravila od Milana ozbiljnog majmuna i pokušava da te pravi i dalje. Terza je hteo da vrti Sofiju i Minu u celoj priči, dok je Sofija htela da vrti Milana i Terza. Svi ste ovde isti - rekao je Bebica.

- Ljudi na prvom pretresu je Milan rekao da ćemo pričati o muškarcu koji je tukao ženu napolju - rekao je Filip.

- Janjuš je malopre jasno rekao da Sofija nije iskrena u tome što radi s Milanom. Kačavenda da li Sofija baca fore da bi Milana ponizila? - upitao je Terza.

- Nikad u životu. Ovako su sr*li tri godine Sofiju, a ti si ćutao - rekla je Milena.

- Ukoliko se ja sprdam sa Milanom, što se ti mešaš? - upitala je Sofija.

- Zato što si bezobrazna i kvarna - rekao je Terza.

Autor: N.Panić