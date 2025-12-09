AKTUELNO

Zadruga

Bezobrazna si i kvarna: Terza poludeo zbog Sofijinog foliranja, brutalno istinu joj sasuo u lice i unakazio je! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da je trpi!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Ivan Marinković postavio je naredno pitanje Zorici Marković.

- Zorice da li misliš da možeš da bilo šta kome kažeš kad nemaš nikakav stav kada su u pitanju članovi krda osim Kačavende? - upitao je Ivan.

pročitajte još

Ovog puta učenik ne može da nadmaši učiteljicu: Alibaba javno priznao da se zaljubio u Maju, ona sigurna da želi da je navuče i šutne! (VIDEO)

- Bebica mi je danas izašao u susret, ali ja nikom ne zaboravljam niti praštam. Polako, vreme će pokazati sve - rekla je Zorica i postavila pitanje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebice, objasni mi situaciju Terze, Milana i Sofije? - upitala je ona.

- Ovo je meni jedna od najzanimljivijih tema jer je ušla kao folirant prošle godine, tako i ove. Mislim da je Milan kolatelarna Karićeva šteta i mislim da je sve Sofija lagala za Milana. Ona je napravila od Milana ozbiljnog majmuna i pokušava da te pravi i dalje. Terza je hteo da vrti Sofiju i Minu u celoj priči, dok je Sofija htela da vrti Milana i Terza. Svi ste ovde isti - rekao je Bebica.

pročitajte još

Za sve što ti treba sam tu: Janjuš nije mogao da gleda tužnu Maju, odmah joj pružio utehu! (VIDEO)

- Ljudi na prvom pretresu je Milan rekao da ćemo pričati o muškarcu koji je tukao ženu napolju - rekao je Filip.

- Janjuš je malopre jasno rekao da Sofija nije iskrena u tome što radi s Milanom. Kačavenda da li Sofija baca fore da bi Milana ponizila? - upitao je Terza.

- Nikad u životu. Ovako su sr*li tri godine Sofiju, a ti si ćutao - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko se ja sprdam sa Milanom, što se ti mešaš? - upitala je Sofija.

pročitajte još

Nikada joj se nije sviđao: Terza punom parom radi na uništenju Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)

- Zato što si bezobrazna i kvarna - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

'DEVOJKA TE NE VOLI' Boža Džons POLUDEO nakon pomirenja Ognjena i Elene - Kristijan mu sasuo bolnu ISTINU u lice (VIDEO)

Zadruga

Nju uzdižeš, a gora je od svih: Mina pokušala Alibabi da otvori oči, od sutra će pljuvati Maju Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Poklala bi sve ženske osobe u kući: Anđela kida Gastozu živce mic po mic, njemu pukao film i sasuo joj bolnu istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Sve ostavljaš i zaboravljaš: Luka ne može da svari Anelinu neodgovornost, odmah je iskritikovao (VIDEO)

Zadruga

Gastozu prekipelo i zaurlao iz petnih žila: Kačavendi sasuo brutalnu istinu u lice i žestoko je isprozivao, prijateljstvo pred pucanjem! (VIDEO)

Zadruga

SPREMNA ZA MANASTIR! Matora otkrila da će se obratiti SVEŠTENIKU kako bi se očistila od ZLOBE, Anđelo se NE ZAUSTAVLJA: Proradila joj je SUJETA jer ni