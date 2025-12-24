AKTUELNO

Na korak do raskida: Nerio više ne može da se obuzda, iz petnih žila urla na Hanu dok ona roni suze! (VIDEO)

Ne može više da je trpi!

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak žestoko su zaratili ovog jutra kada mu je ona zamerila što stalno ispada najgora, ali njega je to izbacilo iz takta i počeo je da urla.

- Dobijam goli k*rac, samo ću ja ispasti odvratna i g*vnjiva, a ti ćeš biti divan i krasan Nerio. Ja ću biti pokvareno zlo, k*rva, manipulator i tako dalje. Ne zameram ti samo ja što me ne braniš već tvoja baba, moja mama i svi koji te znaju. Nećeš mi nabijati na nos što si se ti odrekao svoje majke jer ja to nikad nisam htela - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu se onda napaliti na Asmina - rekao je Nerio.

- Zašto? - upitala je Hana.

- Jer me boli k*rac za njega - rekao je Nerio.

- Mene ne boli. Što se dereš tako na mene kao manijak neki? - upitala je ona.

- Frustriraš me - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Onda me ostavi više, eto ja sam zlo i ostavi me. Molim te me ostavi na miru. Odvratan si prema meni i to ne samo ovde već i ranije. Neću da se od mene pravi najgora, a da se ti na mene dereš kao i napolju - rekla je Hana.

- Bezveze sam se drao - rekao je Nerio.

- Izađi odmah - rekla je Hana i krenula da plače.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

