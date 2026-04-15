Ženski orgazam više nije tabu: Istina koja je jako dugo bila potiskivana!

Od zabluda da žene ne uživaju dovoljno do naučnih dokaza o njegovim moćnim benefitima.

Vekovima je žensko zadovoljstvo u intimnim odnosima bilo skrajnuto, ignorisano ili svesno potiskivano. U društvima u kojima se seksualnost posmatrala kroz prizmu reprodukcije, muški orgazam bio je cilj, dok se ženski često smatrao nebitnim, pa čak i nepostojećim. Takav narativ ostavio je dubok trag — generacije žena odrastale su bez jasnog razumevanja sopstvenog tela i prava na uživanje, dok se istovremeno učvršćivala pogrešna predstava da muškarci prirodno uživaju više.

Međutim, savremena istraživanja jasno pokazuju da ženski orgazam nije samo stvar zadovoljstva, već i važan faktor za celokupno zdravlje. Tokom orgazma dolazi do oslobađanja hormona poput oksitocina i endorfina, koji smanjuju stres, poboljšavaju raspoloženje i jačaju osećaj povezanosti sa partnerom. Redovan orgazam može doprineti boljem snu, jačem imunitetu i čak ublažavanju bolova, uključujući menstrualne tegobe.

Osim fizičkih benefita, tu je i psihološki aspekt koji se često zanemaruje. Žene koje su u kontaktu sa sopstvenim zadovoljstvom imaju veće samopouzdanje, otvorenije komuniciraju svoje potrebe i grade kvalitetnije odnose. Orgazam u tom smislu postaje više od trenutka — on je potvrda slobode, sigurnosti i međusobnog poverenja.

Problem nastaje kada se i danas, iako su informacije dostupnije nego ikad, održavaju stari obrasci ponašanja. Fokus na muškom zadovoljstvu i dalje je dominantan u mnogim vezama, dok se žensko zadovoljstvo podrazumeva ili prepušta slučaju. Upravo zbog toga, otvoren razgovor o potrebama, željama i očekivanjima postaje ključan za zdrav i ispunjen intimni odnos.

Razbijanje ovog dugogodišnjeg mita nije samo pitanje intime — to je pitanje ravnopravnosti. Kada se žensko zadovoljstvo posmatra kao jednako važno, menja se čitava dinamika odnosa. Intimnost tada prestaje da bude jednostrana i postaje prostor u kojem obe strane aktivno učestvuju, uživaju i razvijaju se zajedno.

Autor: S.Paunović