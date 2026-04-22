Tišina u spavaćoj sobi: Kada parovi prestanu da pričaju o s*ksu

Kada komunikacija nestane, počinju pretpostavke — a one često postaju najveći problem u intimnim odnosima.

U mnogim vezama ne dolazi do problema zbog nedostatka emocija, već zbog nedostatka komunikacije. Jedna od prvih stvari koja se postepeno gubi, često neprimetno, jeste razgovor o intimnosti. Kada parovi prestanu da pričaju o seksu, prestaju i da razumeju međusobne potrebe, želje i granice.

U početku odnosa, sve deluje spontano i prirodno. Međutim, kako vreme prolazi, mnogi parovi počinju da podrazumevaju da „sve funkcioniše samo od sebe“. Upravo tu nastaje problem — ne zato što nema tema, već zato što se veruje da nije potrebno ništa izgovoriti. Ta tišina, vremenom, postaje prostor za nesporazume.

Kada se o intimnosti ne razgovara, partneri često počinju da stvaraju sopstvene interpretacije. Jedna strana može misliti da je sve u redu, dok druga možda oseća nezadovoljstvo, nesigurnost ili emotivnu distancu. Bez otvorenog dijaloga, te razlike ostaju nevidljive dok ne postanu problem.

Važan deo ovog obrasca jeste i nelagodnost. Mnogima je teško da otvoreno govore o svojim potrebama ili očekivanjima u spavaćoj sobi, jer se plaše pogrešnog razumevanja ili odbacivanja. Zbog toga se često bira ćutanje, iako upravo ono vodi u udaljavanje.

Manjak razgovora u intimnom odnosu retko znači mir — češće znači izostanak razumevanja. Kada nestane razgovor, nestaje i prostor za prilagođavanje i povezivanje. A bez toga, čak i stabilne veze mogu početi da gube bliskost koju su nekada imale.

Autor: S.Paunović