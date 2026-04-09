NOVI NAPAD NA VUČIĆA IZ HRVATSKE! Ovo im je bolna rana, konačno priznali sve

Priznali da im je ovo najveći problem.

Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Hrvatske ponovo je javno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te priznao da je Hrvatskoj najveći problem što Vučić ne prašta "Oluju" i ne priznaje tzv. Kosovo.

-Pararelno, zanimljivo u Srbiji koja se već godinama naoružava. U poslednjih pet godina bila je najveći vojni potrošač u ovoj regiji, zašto?

-To je dobro pitanje. Mislim da ni lideri, ni vođstvo Srbije ne zna za šta će potrošiti takva silna sredstva. Stalno govore da su neutralna zemlja i da se više nikada neće desiti Oluja, kao da neko planira sutra napasti Srbiju. On ne može oprostiti Hrvatskoj to što smo mi pobedili u Domovinskom ratu. S druge strane, takođe ima problem, neće priznati Kosovo - rekao je Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Hrvatske.

Autor: Pink.rs