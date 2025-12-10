AKTUELNO

Politika

Pozvali na krv, ispsovali Vučića, a Dolovac im heroina: Šolakovci i ponoševac priznali da su potesti propali

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Nakon pozivanja na krv i psovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Šolakov dvojac - Marko Vidojković i Nenad Kulačin, zajedno sa Petrom Boškovićem, Ponoševim saradnikom, priznali su da je blokaderska tužiteljka Zagorka Dolovac heroina i da će "pumpati" za nju.

Šolakov voditelj Marko Vidojković izjavio je da Zagorku Dolovac gleda kao poslednju šansu u njihovim bednim pokušajima da nasilno preotmu vlast.

- Ja u Dolovac gledam kao u našu poslednju šansu. Eto, tako mogu da kažem. Svim našim mukama može da dođe kraj, tako što će Zagorka da zabije gol u produžecima. Zagorka Dolovac je vrhovna tužiteljka i za nju se najviše pričalo da je takozvani američki spavač, ali ako je spavač, spavač se u jednom trenutku probudi. Nenade, srepmi se, pumpaćemo za Zagorku Dolovac. Podržaćemo je u njenim namerama da stane na kraj organizovanoj kriminalnoj grupi - izjavio je blokaderski voditelj Vidojković.

U nastavku pogledajte izjavu Šolakovog voditelja:

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Zagorka Dolovac

POVEZANE VESTI

Politika

Šolakov dvojac se uključio u kampanju laži o 'Sarajevo safariju': Priznaju da im je cilj da time sruše Vučića

Politika

Šolakovci prešli igricu: Traže od Haga da uhapsi Vučića, kako bi blokaderi došli na vlast

Politika

Fašistički govor i brutalno vređanje Vučića: Poslušajte kako se Šolakovci i sin blokaderke teroristkinje Vasić odriču i Kosova

Politika

ŠOLAKOVI BAHATI, BOGATI NERADNICI! Vidojković, Kulačin i Ilić besramno vređali Vučića i time uvredili većinsku Srbiju (FOTO)

Politika

ŠOLAKOVCI HUŠKAJU NA GRAĐANSKI RAT: Idemo u sukob koji će biti JEZIV! (VIDEO)

Politika

Blokaderi foteljaši pojurili u Brisel da kukaju: Na čelu kolone Tonino Picula i Borko Stefanović