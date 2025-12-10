Pozvali na krv, ispsovali Vučića, a Dolovac im heroina: Šolakovci i ponoševac priznali da su potesti propali

Nakon pozivanja na krv i psovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Šolakov dvojac - Marko Vidojković i Nenad Kulačin, zajedno sa Petrom Boškovićem, Ponoševim saradnikom, priznali su da je blokaderska tužiteljka Zagorka Dolovac heroina i da će "pumpati" za nju.

Šolakov voditelj Marko Vidojković izjavio je da Zagorku Dolovac gleda kao poslednju šansu u njihovim bednim pokušajima da nasilno preotmu vlast.

- Ja u Dolovac gledam kao u našu poslednju šansu. Eto, tako mogu da kažem. Svim našim mukama može da dođe kraj, tako što će Zagorka da zabije gol u produžecima. Zagorka Dolovac je vrhovna tužiteljka i za nju se najviše pričalo da je takozvani američki spavač, ali ako je spavač, spavač se u jednom trenutku probudi. Nenade, srepmi se, pumpaćemo za Zagorku Dolovac. Podržaćemo je u njenim namerama da stane na kraj organizovanoj kriminalnoj grupi - izjavio je blokaderski voditelj Vidojković.

Autor: A.A.